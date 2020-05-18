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МАУ закрыла продажу билетов на международные рейсы до июля

МАУ закрыла продажу билетов на международные рейсы до июля (3 новости)

«По словам президента МАУ, кризис приведет к изменению сервиса в аэропортах и на борту самолета»

Компания "Международные авиалинии Украины" закрыла продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля.

Об этом президент компании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне написал на своей странице в Fаcebook, передает FaceNews.ua.“Сегодня многие задают вопрос — почему мы закрыли продажи на сайте до 1 июля. Ответ прост: мы анализируем происходящее в странах нашей потенциальной маршрутной сети, а также ситуацию в Украине (право на свободу перемещения по туристическим визам и общее экономическое состояние населения страны). Наш прогноз плачевный и Украина является частью глобального тренда”, — пишет он.Так, по его словам, авиарынок не восстановится до уровня планов на 2020 год ранее, чем в 2023 году. В первую очередь будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты с соответствующим решением для парка воздушных суден компаний.Дыхне отмечает, что выручка авиакомпаний в 2020 году снизится на 314 млрд доларов.“Ускоренный переход на удаленную работу приведет к структурным изменен...

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Главком Главком  ·  18.05.20, 06:01 По словам президента МАУ, кризис приведет к изменению сервиса в аэропортах и на борту самолета
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