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Телеграф Телеграф · · Обновлено в 16:32
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт разводятся

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт разводятся (4 новости)

«Майли Сайрус и Лиам Хемсворт разводятся: подробности расставания»

Звездные пары часто удивляют поклонников своими резкими изменениями в личной жизни, однако 26-летняя Майли Сайрус и 29-летний Лиам Хемсворт стали так называемыми триумфаторами.

Обновлено в 16:32 Эпатажная американская певица Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт (младший брат Криса и Люка Хемсвортов) расстались через семь месяцев после свадьбы, которую сыграли 23 декабря этого года. В целом отношения пары продлились около десяти лет. Об этом пишут Факты. В официальном заявлении 26-летней Майли и 29-летнего Лиама говорится, что оба они развиваются и меняются «как партнеры и личности», поэтому сочли за лучшее разойтись, чтобы получить возможность сконцентрироваться на самих себе и своих карьерах. Они останутся «любящими родителями» для всех своих животных (у супругов имеется девять собак, три кота и свинья). Детей у пары нет. Между тем, как сообщает Daily Mail, в сети появились фотографии, на которых Сайрус целуется с женщиной во время отдыха в Италии. Это — 30-летняя блоггер Кейтлин Картер, жена звезды реалити-шоу Броди Дженнера — старшего единокровного брата моделей Кендалл и Кайли Дженнер. Картер и Дженнер разошлись неделю назад. Их семейная жизнь продлилась год. Майли и Лиам познакомились на съемках фильма «Последняя песня» в 2009 году. В 2012 году актер сделал предложение своей подруге. Год спустя пара расторгла помолвку, однако в 2015 году восстановила отношения. В июне 2015 года Майли признавалась в своей бисексуальности. Она встречалась в то время с американской моделью Стеллой Максвелл. Позже в интервью для журнала Elle Сайрус заявила о своей пансексуальности — влечении к людям вне зависимости от биологического пола и гендерной идентичности. Ранее Майли Сайрус полностью сменила имидж и показала фанатам блестящий живот.

ФОТО К НОВОСТИ: «Майли Сайрус и Лиам Хемсворт разводятся»
Фото Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались: подробности
Фото Майли Сайрус и Лиам Хемсворт разводятся
Фото Майли Сайрус и Лиам Хемсворт решили разойтись после 7 месяцев брака
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  11.08.19, 12:56 Американская певица и акриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт разводятся менее чем через год после брака. Об этом сообщает People. По словам представителя Сайрус, пара решила сосредоточиться…
Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ  ·  11.08.19, 14:48 Майли Сайрус и Лиам Хемсворт разводятся: подробности расставания
Голос.UA Голос.UA  ·  11.08.19, 16:32 Эпатажная американская певица Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт (младший брат Криса и Люка Хемсвортов) расстались через семь месяцев после свадьбы, которую сыграли 23 декабря этого года.…
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