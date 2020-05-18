Медики назвали семь осложнений после коронавируса, которые могут остаться на всю жизнь (3 новости) «Каковы долгосрочные последствия заболевания новым вирусом COVID-19? Действительно ли некоторые из них остаются с людьми на всю жизнь?»

Специалисты утверждают, что часть людей, переболевших коронавирусом, будут иметь долгосрочные проблемы со здоровьем, пишет Al Jazeera. Об этом, в частности, заявил и Джозеф Бреннан, кардиолог из Медицинской школы Йельского университета. Предполагается, что переболевшие вирусом будут иметь проблемы связанные с повреждением легких, сердца, нервной системы и интеллекта. Так, серьезным осложнением могут быть последствия после образования рубцов в легких. Рубцовая ткань снижает способность легких поглощать воздух и превращать его в кислород. У человека возникает постоянное чувство дискомфорта и сухой кашель. Как утверждает Али Гулям Разани Заид, специалист из медицинского факультета Университета Южной Калифорнии, эти изменения в легочной ткани могут иметь необратимый характер. Также многие госпитализированные пациенты с COVID-19 страдают от образования тромбов, что приводит к тромбоэмболии легочной артерии, инсульту, сердечным при...