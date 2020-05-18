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Медики назвали семь осложнений после коронавируса, которые могут остаться на всю жизнь

Медики назвали семь осложнений после коронавируса, которые могут остаться на всю жизнь (3 новости)

«Каковы долгосрочные последствия заболевания новым вирусом COVID-19? Действительно ли некоторые из них остаются с людьми на всю жизнь?»

Специалисты утверждают, что часть людей, переболевших коронавирусом, будут иметь долгосрочные проблемы со здоровьем, пишет Al Jazeera. Об этом, в частности, заявил и Джозеф Бреннан, кардиолог из Медицинской школы Йельского университета. Предполагается, что переболевшие вирусом будут иметь проблемы связанные с повреждением легких, сердца, нервной системы и интеллекта. Так, серьезным осложнением могут быть последствия после образования рубцов в легких. Рубцовая ткань снижает способность легких поглощать воздух и превращать его в кислород. У человека возникает постоянное чувство дискомфорта и сухой кашель. Как утверждает Али Гулям Разани Заид, специалист из медицинского факультета Университета Южной Калифорнии, эти изменения в легочной ткани могут иметь необратимый характер. Также многие госпитализированные пациенты с COVID-19 страдают от образования тромбов, что приводит к тромбоэмболии легочной артерии, инсульту, сердечным при...

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UAinfo UAinfo  ·  18.05.20, 06:11 Каковы долгосрочные последствия заболевания новым вирусом COVID-19? Действительно ли некоторые из них остаются с людьми на всю жизнь?
Униан Униан  ·  18.05.20, 10:02 Специалисты рассказали, каковы долгосрочные последствия заболевания новым вирусом COVID-19 и действительно ли некоторые из них остаются с людьми на всю жизнь.
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