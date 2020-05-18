Медработники в Бельгии устроили коридор позора премьер-министру (4 новости и 1 видео) «Причиной инцидента бельгийские СМИ назвали недостаточное финансирование, однако есть версия и о политизированности акции»

Медицинские работники одной из ведущих в Бельгии больниц - Сен-Пьер организовали посетившей медучреждение премьеру королевства Софи Вильмес не радушный прием. Врачи и медсестры выстроились по обе стороны асфальтовой дорожки, ведущей к больнице, и по мере приближения кортежа премьера разворачивались к машинам спиной, чтобы продемонстрировать свое негодование тем, как бельгийские власти относятся к системе здравоохранения в условиях пандемии. Об этом, в воскресенье, 17 мая, сообщил телеканал RTBF.

Сообщается, что в акции приняли участие около 120 врачей, медсестер, работников системы скорой помощи.

“Врачи настаивают на выплатах финансовых компенсаций или повышении зарплат за прошедшие два месяца тяжелой работы. Помимо этого, персонал больницы Сен-Пьер, так же, как и врачи по всей стране, с негодованием воспринял распоряжение правительства об обязательном выходе медперсонала на сверхурочную работу, если в этом есть необходимость. Наши врачи и медсестры и так постоянно ...