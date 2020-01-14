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Политика
Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 18:52
· Депутат · Самолет · Оман
Медведчук говорит, что не летал на встречу к Зеленскому в Оман

Медведчук говорит, что не летал на встречу к Зеленскому в Оман (6 новостей)

«Политик заявил, что члены его семьи не знакомы и не встречались с президентом Зеленским»

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что на борту самолета, которым он пользуется, с Омана в Москву летела его старшая дочь с семьей. Об этом сообщает "Радио Свобода". 

Медведчук заявил, что он пользуется самолетом с соответствии с соглашением, которое у него подписано с оператором на авиаперевозки. Медведчук добавил, что 7 января самолет был в Омане, а 8-го он вылетел в Москву и перевозил его старшую дочь Ирину с семьей. По словам нардепа, на борту этого самолета ни на пути в Оман, ни на пути из Омана в Москву, кроме Ирины, ее мужа Андрея Рюмина и троих детей, никого не было. Семья его дочери находилась в Омане с конца декабря.

Медведчук заявил, что муж его дочери не знаком с президентом Украины Владимиром Зеленским и не встречался с ним в Омане. Также он опроверг информацию о том, что якобы на самолете был помощник президента России Владислав Сурков

Зять Медведчука Андрей Рюмин - соучредитель компании ООО "Прайм-Инвест" совместно с бизнесменом-застройщиком Павлом Те, его сыном Германом Те, Валентиной Станововой и Михаилом Хвеськом. 

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"Вести.ua" писали, что в начале января президент Украины Владимир Зеленский отправился в Оман - летел он на рейсовом самолете за собственные деньги. Так он встретился встретился с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди и с министром иностранных дел Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Позже из-за крушения украинского лайнера под Тегераном президент Зеленский вернулся в Украину самолетом Bombardier с номером 9H-VJN. 

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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  14.01.20, 18:52 Помощник Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак отрицает, что глава государства встречался в Омане с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктором Медведчуком и…
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