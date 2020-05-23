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Медведчук: Пленки "Байдена-Порошенко" – это элементы внешнего управления

Медведчук: Пленки "Байдена-Порошенко" – это элементы внешнего управления (3 новости)

«Медведчук: Саакашвили – очередной проводник политики внешнего управления»

Обнародованные аудиоматериалы о разговоре экс-вице-президента США Джозефа Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко – это элементы внешнего управления. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в эфире телеканала RTVI.

"Во-первых, я такую позицию высказывал все эти шесть лет, начиная с 14-го года, и это отвечало фактической действительности: то, что мы имели, и то, что мы имеем сегодня. Вы правы: уже нет Порошенко, а Байден не вице-президент, а является одним из главных кандидатов на будущих президентских выборах в США. Но дело в том, что политика Порошенко продолжается и уже исполнителем этой политики является президент Зеленский", – сказал он.

Политик подчеркнул, что внешнее управление, которое было введено в 2014 году продолжается. "Продолжается во всех сферах нашей жизни, и это самая главная угроза для национальной безопасности нашей страны. Сегодня по указанию США, по указанию ...

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