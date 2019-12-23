Медведев: Северный поток-2 достроят с задержкой

Штрафные меры США против фирм-участниц реализации газопроводного проекта вызвали возмущение в Германии.

Об ответных санкциях в немецком правительстве не говорят, но и не исключают их.К вступившим в силу американским санкциям против фирм, участвующих в сооружении газопровода "Северный поток - 2", в Германии относятся однозначно негативно. Вице-канцлер Германии, министр финансов Олаф Шольц (Olaf Scholz), например, уже через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп подписал соответствующий закон, назвал санкции "грубым вмешательством во внутренние дела и суверенитет Германии и Европы". Вместе с тем, всеобщее возмущение в Германии экстерриториальными санкциями США не означает и всеобщего одобрения самого газопроводного проекта, а также политического фона, на котором началась и проходит его реализация. Последствия американских санкций против газопровода Не столь резко, как Олаф Шольц по горячим следам, но также критически прокомментировала санкции США на правительственной пресс-конференции в понедельник, 23 декабря, официальный представитель кабинета Ульрике Деммер (Ulrike Demmer). "Мы не одобряем практику экстерриториальных санкций", - заявила она, пообещав тщательно изучить установленные американцами новые правила и их возможные последствия для реализации проекта. В министерстве экономики и энергетики ФРГ пока не могут оценить эти последствия. "Закон вступил в силу в США, мы сожалеем об этом, - сказала пресс-секретарь этого ведомства Беата Барон (Beate Baron). - Мы находимся в контакте с американской администрацией и выясняем, какую свободу действий этот закон еще оставляет". В отличие от некоторых российских и немецких экспертов, считающих, что"Северный поток - 2" уже не остановить, в минэкономики ФРГ не исключают срыва проекта, для завершения которого осталось проложить всего пару сотен километров труб по дну Балтийского моря. Ответ послу США в Германии На вопросы о возможных ответных немецких санкциях против американских фирм представители правительства ФРГ отвечать отказались. Напротив, вполне открыто высказались представители оппозиции. "Представьте себе реакцию вашингтонской администрации, если бы мы в ответ на выход США из Парижского соглашения по климату ввели подрывающие американский суверенитет санкции, - говорит внешнеполитический эксперт оппозиционной фракции "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour). - А потом еще и заявили, что поступаем так исключительно из любви к Америке". Нурипур таким образом отреагировал на высказывания посла США в Германии Ричарда Гренелла, назвавшего американские санкции против "Северного потока - 2" "очень проевропейским решением". По словам посла, санкции - элемент стратегии США, нацеленной на то, чтобы предотвратить чрезмерную зависимость Европы от российских энергоносителей. "Климатические пошлины" на СПГ из США В пользу ответных санкций высказались и представители посткоммунистической Левой партии. Разделяет такую точку зрения и Клаудия Кемферт (Claudia Kemfert), возглавляющая отдел энергетики, транспорта и экологии Немецкого института экономических исследований (DIW). Она призвала европейцев не мириться с санкциями США против "Северного потока - 2" и ввести своего рода "климатические пошлины" на импорт

Обновлено в 19:32 Вопрос санкций против «Северного потока -2»придется решать руководству Германии и США. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил политолог Владимир Воля. «Пока сложно сказать, какие варианты могут быть использованы для того, чтобы завершить строительство. Теоретически речь может идти о создании специальной…

Правительство Финляндии возглавит самая молодая в мире премьер

Обновлено в 20:53