Медведи в Карпатах не могут уснуть из-за теплой зимы (4 новости) «В Национальном природном парке «Синевир» медведи не могут уснуть из-за слишком высокой температуры, сообщает на странице НПП в Facebook.Причиной медвежьей бессонницы…»

В центре реабилитации, который содержит больше 30 медведей, но уснули только трое из них из-за чрезмерно теплой зимы. Холода в регионе продержались только неделю в начале сезона. Об этом передает пресс-служба Национального природного парка Синевир во вторник, 24 декабря.

Медведи в центре реабилитации бурых медведей в Карпатах не могут уснуть из-за теплой погоды:

"В центре реабилитации бурых медведей уснули только три косолапые. Причиной медвежьего бессонница еще недостаточно низкая температура воздуха. Настоящая зима в регионе продержала только неделю в начале декабря. За это время успели упасть в состояние анабиоза - зимний сон - три медведя: Беня, Дюрий и Потапыч", - идет речь в сообщении.

Остальные медведи, как подчеркивается, ждут морозов.

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Всего в центре проживает 32 медведя, которые ранее обитали в неволе, поэтому зимний сон для них неизвестнен. Но в прошлом году в центре, отмечается, уснула большая часть косолапых.

Известно, что продолжительность медвежьего сна каждый год зависит от температурных колебаний в зимнее время. В холодные зимы медведи спали до весны, а вследствие потепления зимой часто просыпались и выходили из берлог на некоторое время.