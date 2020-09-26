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Меган Маркл и принц Гарри потратили рекордную сумму из королевской казны

Меган Маркл и принц Гарри потратили рекордную сумму из королевской казны (3 новости)

«Букингемский дворец обнародовал ежегодный финансовый отчет»

Букингемский дворец недавно опубликовал годовой финансовый отчет. Там сообщено, какая сумма потрачена принцем Гарри и Меган Маркл на перелеты.

Официально финансово независимые принц Гарри и Меган Маркл потратили больше всего денег из королевской казны. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

В прошлом году Меган и Гарри отправились в тур по Африке. В отчетах, на которые ссылаются издания, указано, что тогда супруги потратили 245 643 фунтов стерлингов. Эта сумма потрачена на регулярные рейсы и частный самолет для пары и их окружения. Однако также это событие было одним из самых выдающихся для королевской семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл / Reuters

По сравнению с другими членами семьи Меган Маркл и принц Гарри потратили больше всего. На втором месте в этом списке – принц Чарльз. В 2019 году он летал в Оман на два дня и потратил 210 тысяч фунтов стерлингов из британского бюджета.

Меньше всего расходов у Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Они потратили 117 тысяч фунтов стерлингов на полет в Пакистан.

Общий счет королевской семьи на разнообразные перелеты для британских налогоплательщиков обошелся в 5,3 миллиона фунтов стерлингов.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Сегодня Сегодня  ·  26.09.20, 12:35 Букингемский дворец обнародовал ежегодный финансовый отчет, в котором сообщается, что последний официальный тур Гарри и Меган в качестве членов королевской семьи обошелся британским налогоплательщикам…
MIGnews MIGnews  ·  26.09.20, 15:49 Букингемский дворец обнародовал ежегодный финансовый отчет.
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