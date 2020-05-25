Меган Маркл и принца Гарри обвиняют в воровстве крупной суммы - СМИ (4 новости) «Герцогов Сассекских обвинили в воровстве 53 млн долларов»

Принца Гарри и его супругу Меган Маркл обвинили в воровстве 44 миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание Page Six.

Пару обвинил бывший член Парламента и участник Тайного совета Норман Бейкер. По его словам пара специально "выудила" у британских налогоплательщиков десятки миллионов долларов, перед переездом в Лос-Анджелес.

Бейкер отметил, что за два года с момента свадьбы Маркл и принца Гарри на чету выделили 44 миллиона фунтов стерлингов. Около 53 миллионов долларов ушло на то, "чтобы обеспечить их всем, чего они желают".

Только свадьбу герцогов оценивают в почти 41 миллион долларов. При этом королевская семья заплатила только 2,4 миллиона от данной суммы. К сравнению, свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон обошлась в 24 миллионов долларов.

На ремонт в Кенсингтонском дворце пара потратила 1,7 миллиона долларов, попросив затем еще 2,9 миллиона на ремонт Фрогмор-хауз.

Также Меган Маркл потратила около 700 тысяч долларов на украшения....