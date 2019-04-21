Меньше обещать и больше делать, - Кучма проголосовал на выборах (4 новости) «А также посоветовал меньше обещать и больше делать»

Второй президент Леонид Кучма вместе с женой проголосовал во втором туре президентских выборов. Об этом в Facebook написала его пресс-секретарь Дарка Олифер.

"Победителю гонки Леонид Данилович пожелал, прежде всего, быть честным по данным людям обещаниям:

Вспоминая предыдущие годы и то, что достанется с завтрашнего дня, после инаугурации, новому президенту, то мне его немного даже жаль. Хорошо понимаете: война, которой не видно конца, экономика на грани дефолта - не буду перечислять все, какие проблемы еще существуют, потому что во время избирательной кампании они были всем хорошо известны.

Меньше обещать и больше делать. Потому что мы с вами видели сегодня - то, что обещали когда-то во время избирательной кампании и с чем через 5 лет пришли, результат получили.

Команда Зеленского призывает граждан активно идти на выборы и установить…

Поэтому это главное - быть честным и порядочным перед своим народом. И действительно, не дай Господь Бог, чтобы он по этому пути скривил в том, что он обещал во время избирательной кампании. Быть честным и порядочным перед людьми - это будет главным для того, чтобы за ним последовали люди. Потому что если будет доверие к нему, то и дела будут решать не так, как они решались до сегодняшнего дня", - цитируют Кучму.

За пост соревнуются нынешний глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Голосование по стране длится с 8:00. Избирательные участки будут работать до 20:00. Тогда же Национальный экзит-пол объявит предварительные результаты.