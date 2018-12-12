Меркель: Германия поддерживает ужесточение санкций против России

Германия поддержит расширение санкций Европейского союза против России на предстоящем саммите лидеров ЕС. Об этом сообщила канцлер Ангела Меркель в Бундестаге, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Ограничительные меры связаны с захватом украинских кораблей и их экипажей в Керченском проливе, 25 ноября.
При этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас 7 декабря заявил, что среди стран Европейского союза нет консенсуса по вопросу о введении новых санкций в отношении России в связи с нападением РФ на украинские корабли в Керченском проливе.