Меркель: Германия поддерживает ужесточение санкций против России (5 новостей) «До этого МИД Германии Хайко Маас говорил, что страны ЕС разошлись во мнениях насчет необходимости введении новых мер против РФ за…»

Германия поддержит расширение санкций Европейского союза против России на предстоящем саммите лидеров ЕС. Об этом сообщила канцлер Ангела Меркель в Бундестаге, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ограничительные меры связаны с захватом украинских кораблей и их экипажей в Керченском проливе, 25 ноября.

При этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас 7 декабря заявил, что среди стран Европейского союза нет консенсуса по вопросу о введении новых санкций в отношении России в связи с нападением РФ на украинские корабли в Керченском проливе.