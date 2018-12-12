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Меркель: Германия поддерживает ужесточение санкций против России

Меркель: Германия поддерживает ужесточение санкций против России (5 новостей)

«До этого МИД Германии Хайко Маас говорил, что страны ЕС разошлись во мнениях насчет необходимости введении новых мер против РФ за…»

Германия поддержит расширение санкций Европейского союза против России на предстоящем саммите лидеров ЕС. Об этом сообщила канцлер Ангела Меркель в Бундестаге, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ограничительные меры связаны с захватом украинских кораблей и их экипажей в Керченском проливе, 25 ноября.

При этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас 7 декабря заявил, что среди стран Европейского союза нет консенсуса по вопросу о введении новых санкций в отношении России в связи с нападением РФ на украинские корабли в Керченском проливе. 

ФОТО К НОВОСТИ: «Меркель: Германия поддерживает ужесточение санкций против России»
Фото Германия поддерживает расширение санкций против России, - Меркель
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Фото Меркель: Германия поддерживает ужесточение санкций против России
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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  12.12.18, 15:37 На предстоящем саммите лидеров Евросоюза Германия поддержит ужесточение санкций ЕС против России. Об этом во время выступления в в Бундестаге заявила канцлер Ангела Меркель, пишет Reuters.Как уточнило…
Комментарии Комментарии  ·  12.12.18, 16:29 Глава МИД Германии Хайко Маас ранее рассказал о настроениях в ЕС Германия поддержит ужесточение санкций в отношении против России из-за событий в Керченском проливе.Об этом заявила канцлер Германии Ангела…
Униан Униан  ·  12.12.18, 17:18 До этого МИД Германии Хайко Маас говорил, что страны ЕС разошлись во мнениях насчет необходимости введении новых мер против РФ за атаку около Керченского пролива.
ForUm ForUm  ·  12.12.18, 18:23 На предстоящем саммите лидеров Евросоюза Германия поддержит ужесточение санкций ЕС против России. Об этом во время выступления в Бундестаге заявила канцлер Ангела Меркель, сообщает УНИАН со…
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