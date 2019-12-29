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Facenews Facenews · · Обновлено в 20:17
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Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными на Донбассе

Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными на Донбассе (8 новостей)

«Они призвали все стороны предоставить международным организациям доступ до всех задержанных»

Обмен пленными в преддверии новогодних праздников и православного Рождества стал "долгожданным жестом гуманизма", считают канцлер ФРГ и президент Франции.

Путин дал обмену "позитивную оценку".Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон приветствуют обмен пленными между Украиной и сепаратистами в Донбассе, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Германии в воскресенье, 29 декабря. По мнению лидеров Германии и Франции, сегодняшний обмен в преддверии новогодних праздников и православного Рождества стал "долгожданным жестом гуманизма", который может "помочь восстановить доверие между двумя сторонами". Этот жест должен сопровождаться полным прекращением огня в соответствии с договоренностью, достигнутой в рамках "нормандского саммита", отмечается в сообщении. В ходе подготовки к следующему саммиту, где, среди прочего, будут обсуждаться политические требования и вопросы безопасности на местных выборах в самопровозглашенных "республиках", ФРГ и Франция продолжат в рамках "нормандского формата" прилагать свои усилия для урегулирования конфликта. Путин дал "позитивную оценку" обмену пленными В тот же день состоялся телефонный разговор между Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным. Как следует из сообщения, опубликованного на сайте Кремля, Путин дал "позитивную оценку" состоявшемуся в Донбассе обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных". Кроме того сообщается, что Меркель и Путин обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также вопросы сотрудничества в газовой сфере, в том числе "дальнейшую поддержку" строительства газопровода "Северный поток - 2". Обмен пленными в Донбассе завершен Процедура обмена удерживаемыми лицами проводилась 29 декабря в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донецкой области. В администрации президента Украины сообщили, что Киеву вернули 76 человек. Самопровозглашенные "республики" Донбасса констатировали возвращение 124 человек. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились об обмене удерживаемыми лицами в начале декабря в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате"по урегулированию конфликта в Донбассе. Последний масштабный обмен заключенными между Россией и Украиной прошел в сентябре 2019 года. С каждой стороны было освобождено по 35 человек, в том числе украинский режиссер Олег Сенцов, который в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании террористического сообщества на территории аннексированного РФ полуострова Крым, и моряки с трех военных судов, захваченных в Керченском проливе. Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

Обновлено в 19:29 Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона приветствуют обмен пленными между Украиной боевиками "ЛДНР". Об этом сказано в заявлении, обнародованным Елисейским дворцом. "Это соответствует принятым 9 декабря на парижском саммите обязательствам содействовать освобождению и обмену людей, взятыми в плен в во время конфликта",…

Как проходит обмен пленными: интересные детали
Как проходит обмен пленными: интересные детали

Обновлено в 20:17 Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствовали обмен удерживаемыми лицами между Украиной и наемниками РФ.

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  29.12.19, 17:34 Они призвали все стороны предоставить международным организациям доступ до всех задержанных
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Капитал Капитал  ·  29.12.19, 18:29 Обмен пленными на Донбассе должен способствовать восстановлению доверия. Берлин и Париж приветствуют этот шаг, сообщила в воскресенье СМИ заместитель официального представителя правительства…
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  29.12.19, 19:23 Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствуют обмен пленными между Украиной и сепаратистами "ЛННР". Об этом говорится в сообщении на сайте правительства ФРГ в воскресенье,…
Фокус Фокус  ·  29.12.19, 19:29 Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона приветствуют обмен пленными между Украиной боевиками "ЛДНР". Об этом сказано в заявлении, обнародованным Елисейским дворцом. "Это…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  29.12.19, 20:17 Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствовали обмен удерживаемыми лицами между Украиной и наемниками РФ.
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