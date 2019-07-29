Меркель и несколько глав МИД смотрели сериал "Слуга народа" – Климкин (13 новостей) «Когда стала понятна динамика рейтинга Владимира Зеленского, команда канцлера ФРГ Ангелы Меркель сделала для нее нарезку из сериала Слуга народа»

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что когда стала ясна динамика рейтинга Владимира Зеленского, команда канцлера ФРГ Ангелы Меркель сделала для нее нарезку из сериала Слуга народа. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

"Я вам могу открыть тайну, когда стала ясна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела... Я точно знаю, что еще несколько министров иностранных дел смотрели сериал и спрашивали мое мнение по этому поводу. Назвать их не могу, поскольку не спрашивал у них разрешения", - рассказал Климкин.

"Я вообще считаю, что надо смотреть украинское медиапространство, чтобы понимать, что происходит. Да и просто интересно! В конце концов, я считаю, что некоторые вещи в сериале сделаны очень профессионально", - добавил он.

В интервью глава МИД рассказал, что еще задолго до выборов специально посмотрел несколько серий Слуги народа.

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Отметим, что сериал Слуга народа, созданный студией Квартал 95, рассказывает о том, как учитель истории Василий Голобородько, которого играет Владимир Зеленский, становится президентом Украины и пытается поступать не так, как обычно делали политики.

Обновлено в 13:23 По его словам, смотрели сериал еще несколько министров иностранных дел разных стран. Кто именно Климкин назвать отказался.