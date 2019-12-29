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УНН УНН · · Обновлено в 19:40
Меркель и Путин отметили прогресс в переговорах о транзите газа через Украину

Меркель и Путин отметили прогресс в переговорах о транзите газа через Украину (11 новостей)

«Путин провел телефонный разговор с Меркель»

“По инициативе немецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель”, — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в ходе обмена мнениями по Ливии подчеркнута целесообразность наращивания политико-дипломатических усилий по урегулированию кризиса, в том числе при посредничестве Германии и ООН. Возбуждено также ситуация в Сирии.

“Обсуждены вопросы сотрудничества в газовой сфере. Подтверждено настроение на дальнейшую поддержку проекта „Северный поток — 2“. Отмечен прогресс на переговорах о продлении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года”, — говорится в сообщении.

Как сообщил УНН исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко, делегации Украины и России в воскресенье, 29 декабря, продолжат переговоры по транзиту газа в Вене.

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Впоследствии стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам Энергосоюз Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Как сообщал УНН ранее, Украина и Российская Федерация договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 годах — по 40 млрд куб. м.

Обновлено в 19:40 Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин подтвердили намерение оказывать поддержку проекту "Северный поток-2" во время телефонного разговора в воскресенье.

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