Сегодня в 13:05

Меркель и Зеленский подтвердили интерес к продолжению переговоров в "нормандском формате" (12 новостей) «Меркель поздравила Зеленского с вступлением в должность 20 мая»

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсудили ситуацию на Донбассе. Об этом говорится в заявлении официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта в пятницу, 24 мая.

"Предметом разговора были в особенности двустороннее сотрудничество между Германией и Украиной, а также внутриполитическое развитие на Украине, в том числе положение дел на востоке Украины", - говорится в заявлении.

Зайберт отметил, что собеседники также подчеркнули необходимость полного выполнения минских соглашений и тесного сотрудничества в нормандском формате.

Отметим, Администрация президента пока о разговоре Зеленского с Меркель не сообщала.

ЧМ по хоккею: Латвия дожала Австрию, Германия переиграла Великобританию

Как сообщалось, на этой неделе состоялся телефонный разговор Меркель с президентами Франции и России Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Обновлено в 13:37 Меркель поздравила Зеленского со вступлением в должность президента.

Обновлено в 13:50 Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого оба подтвердили необходимость полной реализации Минских соглашений