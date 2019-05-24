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Политика
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 13:50
· Германия · Правительство · Президент Украины · Официальный представитель · Канцлер Германии · Ситуация на Донбассе
Меркель и Зеленский подтвердили интерес к продолжению переговоров в "нормандском формате"

Меркель и Зеленский подтвердили интерес к продолжению переговоров в "нормандском формате" (12 новостей)

«Меркель поздравила Зеленского с вступлением в должность 20 мая»

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсудили ситуацию на Донбассе. Об этом говорится в заявлении официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта в пятницу, 24 мая.

"Предметом разговора были в особенности двустороннее сотрудничество между Германией и Украиной, а также внутриполитическое развитие на Украине, в том числе положение дел на востоке Украины", - говорится в заявлении.

Зайберт отметил, что собеседники также подчеркнули необходимость полного выполнения минских соглашений и тесного сотрудничества в нормандском формате.

Отметим, Администрация президента пока о разговоре Зеленского с Меркель не сообщала.

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Как сообщалось, на этой неделе состоялся телефонный разговор Меркель с президентами Франции и России Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным.

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Обновлено в 13:37 Меркель поздравила Зеленского со вступлением в должность президента.

Обновлено в 13:50 Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого оба подтвердили необходимость полной реализации Минских соглашений

ФОТО К НОВОСТИ: «Меркель и Зеленский подтвердили интерес к продолжению переговоров в "нормандском формате"»
Фото Зеленский провел телефонный разговор с Меркель: о чем говорили
Фото Меркель и Зеленский подтвердили интерес к продолжению переговоров в "нормандском формате"
Фото Зеленский и Меркель обсудили нормандский формат
Фото Меркель и Зеленский обсудили ситуацию на Донбассе
Фото Обсуждали Донбасс: Зеленский провел телефонный разговор с Меркель
Фото Меркель и Зеленский обсудили переговоры в "нормандском формате"
Фото Меркель и Зеленский в ходе разговора подтвердили заинтересованность в сотрудничестве в нормандском формате – правительство ФРГ
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ТСН ТСН  ·  24.05.19, 12:33 Меркель поздравила Зеленского с вступлением в должность 20 мая.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.05.19, 12:36 Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого, обсуждались минские договоренности, сообщил официальный представитель…
РБК Украина РБК Украина  ·  24.05.19, 12:38 Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом говорится на сайте немецкого правительства.Они обсудили реализацию Минских соглашений и…
Униан Униан  ·  24.05.19, 12:48 Стороны подчеркнули необходимость полной реализации Минских договоренностей и заинтересованности в продолжении тесного сотрудничества в Нормандском формате.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  24.05.19, 12:50 Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 24 мая, провела телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Как сообщает пресс-служба немецкого правительства, стороны обсудили сотрудничество в нормандском формате.Меркель…
Канал 112 Канал 112  ·  24.05.19, 12:51 Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого, обсуждались минские договоренности. Об этом сообщил официальный представитель…
Украинская правда Украинская правда  ·  24.05.19, 12:51 Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого оба подтвердили необходимость полной реализации Минских соглашений.
УНН УНН  ·  24.05.19, 13:02 Федеральный Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом говорится в заявлении официального представителя правительства ФРГ Штеффена…
Телеграф Телеграф  ·  24.05.19, 13:08 Ангела Меркель и Владимир Зеленский подтвердили интерес к продолжению переговоров в "нормандском формате".
Гордон Гордон  ·  24.05.19, 13:37 Основными темами обсуждения в ходе телефонного разговора канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского стали двустороннее сотрудничество между странами и ситуация на востоке…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  24.05.19, 13:50 Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого оба подтвердили необходимость полной реализации Минских соглашений
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