Меркель, Макрон и Путин обсудили ситуацию в Украине (11 новостей) «Одной из обсуждаемых тем был военный конфликт на Донбассе»

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон провели во вторник, 21 мая, телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Политики обсудили воплощение минских договоренностей на фоне смены власти в Украине, говорится в заявлении представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта. "Они (Меркель и Макрон – ред.) вновь озвучили свою критику относительно российских указов, упрощающих предоставление российского гражданства гражданам Украины", – отмечается в заявлении. Лидеры трех стран также коснулись темы реализации минских соглашений в связи со сменой руководства в Украине. "Канцлер и президент Франции обсудили с российским президентом пути достижения прогресса в реализации Минских соглашений в ситуации, когда в Киеве сменился президент", – говорится в заявлении Кроме того, Меркель и Макрон в разговоре с Путиным затронули ситуацию в Совете Европы. Они указали на важность скорейшего урегулирования нерешенных вопросов, чтобы Россия могла оставаться в Совете.

Обновлено в 09:06 Канцлер Гермаании Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудили воплощение минских договоренностей на фоне смены власти в Киеве. Об этом со ссылкой на представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта сообщае

Обновлено в 09:15 Канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Стороны детально обсудили...