  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Меркель, Макрон и Путин обсудили ситуацию в Украине
Политика
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 09:15
· Минские соглашения · Германия · Франция · Договоренность · Политика · Канцлер Германии
Меркель, Макрон и Путин обсудили ситуацию в Украине

Меркель, Макрон и Путин обсудили ситуацию в Украине (11 новостей)

«Одной из обсуждаемых тем был военный конфликт на Донбассе»

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон провели во вторник, 21 мая, телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Политики обсудили воплощение минских договоренностей на фоне смены власти в Украине, говорится в заявлении представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта. "Они (Меркель и Макрон – ред.) вновь озвучили свою критику относительно российских указов, упрощающих предоставление российского гражданства гражданам Украины", – отмечается в заявлении. Лидеры трех стран также коснулись темы реализации минских соглашений в связи со сменой руководства в Украине. "Канцлер и президент Франции обсудили с российским президентом пути достижения прогресса в реализации Минских соглашений в ситуации, когда в Киеве сменился президент", – говорится в заявлении Кроме того, Меркель и Макрон в разговоре с Путиным затронули ситуацию в Совете Европы. Они указали на важность скорейшего урегулирования нерешенных вопросов, чтобы Россия могла оставаться в Совете.

Обновлено в 09:06 Канцлер Гермаании Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудили воплощение минских договоренностей на фоне смены власти в Киеве. Об этом со ссылкой на представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта сообщае

Обновлено в 09:15 Канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Стороны детально обсудили...

ФОТО К НОВОСТИ: «Меркель, Макрон и Путин обсудили ситуацию в Украине»
Фото Меркель, Макрон и Путин обсудили реализацию минских соглашений
Фото Меркель, Макрон и Путин обсудили ситуацию в Украине
Фото Меркель и Макрон обсудили с Путиным "паспортные указы" и минские соглашения
Фото Путин, Меркель и Макрон провели срочные переговоры: о чем договорились
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  22.05.19, 06:25 Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели совместную телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Политики обсудили, как можно способствовать воплощению…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  22.05.19, 07:09 Речь шла о выполнении Минских договоренностей после избрания нового президента.
Телеграф Телеграф  ·  22.05.19, 07:21 Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон обсудили с Владимиром Путиным "паспортные указы", реализацию минских соглашений.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  22.05.19, 08:40 Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин провели совместную телефонную беседу, во время которой обсудили ситуацию в Украине. Разговор состоялся…
MIGnews MIGnews  ·  22.05.19, 08:45 Одной из обсуждаемых тем был военный конфликт на Донбассе.
iPress iPress  ·  22.05.19, 08:57 Канцлер ФРН Ангела Меркель та французький президент Еммануель Макрон провели телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Вони обговорили втілення мінських домовленостей на тлі зміни влади…
ForUm ForUm  ·  22.05.19, 09:05 Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона во вторник, 21 мая, провели совместный телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которого обсудили ситуацию…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  22.05.19, 09:06 Канцлер Гермаании Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудили воплощение минских договоренностей на фоне смены власти…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  22.05.19, 09:15 Канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Стороны детально обсудили...
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
В партии &quot;УДАР&quot; поддерживают снижение проходного барьера в Раду

В партии "УДАР" поддерживают снижение проходного барьера в Раду
С сайта президента исчез указ о назначении Зеркаль

С сайта президента исчез указ о назначении Зеркаль
Меркель, Макрон и Путин обсудили ситуацию в Украине

Меркель, Макрон и Путин обсудили ситуацию в Украине
Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации Президента - СМИ

Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации Президента - СМИ
Онищенко собирается вернуться в Украину

Онищенко собирается вернуться в Украину
Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Украине

Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Украине
Богдан: Вопрос о мире с Россией можно вынести на референдум

Богдан: Вопрос о мире с Россией можно вынести на референдум
Глава АП Богдан о своей люстрации: Я попал под этот закон абсолютно несправедливо

Глава АП Богдан о своей люстрации: Я попал под этот…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российский атлет сломался, приседая со штангой: спортивные итоги 21 мая

Российский атлет сломался, приседая со штангой: спортивные итоги 21 мая
Истребители США перехватили военные самолеты РФ возле Аляски

Истребители США перехватили военные самолеты РФ возле Аляски
СМИ: Накануне свадьбы Настя Каменских и Потап занимались свингерством на вечеринке

СМИ: Накануне свадьбы Настя Каменских и Потап занимались свингерством на…
Требуют отставки министра юстиции: В Праге на протесты вышли 50 тыс. людей

Требуют отставки министра юстиции: В Праге на протесты вышли 50…
&quot;Плохой знак!&quot; Парубий придумал ответ Зеленскому на роспуск Рады

"Плохой знак!" Парубий придумал ответ Зеленскому на роспуск Рады
Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей

Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей
Где в Харькове сегодня нет воды?

Где в Харькове сегодня нет воды?
Як харківська газета діточок виховувала

Як харківська газета діточок виховувала
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.