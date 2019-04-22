Меркель пригласила Зеленского в Берлин (9 новостей) «Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила победителя президентских выборов в Украине и написала ему, что для нее важно»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента, пообещав Украине поддержку правительства Германии в будущем.Об этом говорится в сообщении на сайте Меркель, размещенном 22 апреля."Искренне поздравляю с избранием на пост президента Украины", – отметила Ангела Меркель.Она подчеркнула, что со времени Евромайдана двусторонние отношения между Украиной и Германией значительно активизировались как в политическом, так и в экономическом, социальном и культурном планах.

Как ранее сообщал Фокус:

С победой на выборах Владимира Зеленского уже поздравил президент США Дональд Трамп. Дуда пригласил украинского президента-электа в Польшу. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. Владимир Зеленский заявил, что принял поздравления от президента Франции Эммануэля Макрона.

Один украинский военный погиб, еще один ранен в результате обстрелов боевиков…

Обновлено в 13:55 Меркель отметила, что «со времени „Революции достоинства“ отношения между обеими странами в значительной мере активизировались — как с политической, так и с экономической, общественной и культурной точек зрения».«Меня волнуют стабилизация Украины и мирное разрешение конфликта в той же мере, как…

Обновлено в 14:20 Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила победителя президентских выборов в Украине и написала ему, что для нее важно.