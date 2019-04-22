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Фокус Фокус · · Обновлено в 14:20
Меркель пригласила Зеленского в Берлин

Меркель пригласила Зеленского в Берлин (9 новостей)

«Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила победителя президентских выборов в Украине и написала ему, что для нее важно»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента, пообещав Украине поддержку правительства Германии в будущем.Об этом говорится в сообщении на сайте Меркель, размещенном 22 апреля."Искренне поздравляю с избранием на пост президента Украины", – отметила Ангела Меркель.Она подчеркнула, что со времени Евромайдана двусторонние отношения между Украиной и Германией значительно активизировались как в политическом, так и в экономическом, социальном и культурном планах.

Как ранее сообщал Фокус:

С победой на выборах Владимира Зеленского уже поздравил президент США Дональд Трамп. Дуда пригласил украинского президента-электа в Польшу. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. Владимир Зеленский заявил, что принял поздравления от президента Франции Эммануэля Макрона.

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Обновлено в 13:55 Меркель отметила, что «со времени „Революции достоинства“ отношения между обеими странами в значительной мере активизировались — как с политической, так и с экономической, общественной и культурной точек зрения».«Меня волнуют стабилизация Украины и мирное разрешение конфликта в той же мере, как…

Обновлено в 14:20 Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила победителя президентских выборов в Украине и написала ему, что для нее важно.

ФОТО К НОВОСТИ: «Меркель пригласила Зеленского в Берлин»
Фото Меркель пригласила Зеленского в Берлин
Фото Меркель уже позвала Зеленского в Берлин
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Фото Меркель поздравила Зеленского и пригласила его в Берлин
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  22.04.19, 12:12 Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник, 22 апреля, поздравила новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского с победой и пригласила в Берлин. Об этом сообщает пресс-служба правительства…
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Голос.UA Голос.UA  ·  22.04.19, 13:12 Немецкий канцлер Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Германии. Меркель поздравила Зеленского…
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  22.04.19, 14:20 Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила победителя президентских выборов в Украине и написала ему, что для нее важно.
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