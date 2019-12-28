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Меркушина и Пидручный выиграли бронзу в масстарте Рождественской гонки

Меркушина и Пидручный выиграли бронзу в масстарте Рождественской гонки (7 новостей)

«На двоих Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный из 40 мишеней не разбили только 3 и проигрывают лидерам лишь 12 секунд»

Украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрий Подручный заняли третье место по результатам гонки World Team Challenge, которая прошла в немецком городе Гельзенкирхен, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации биатлона Украины.

Так, 28 декабря в Гельзенкирхене проходит гонка звезд World Team Challenge, которая как правило, состоит из двух частей: масс-старта и гонки преследования.

Перед гонкой прошло соревнование в "перестрелке", в котором сильнейшим оказался украинец Дмитрий Подручный. Сначала он выиграл мужскую квалификацию, а затем в финале также стал лучше, отобрав первенство у лидера Кубка мира среди женщин Доротеи Вирер.

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Такое быстрое стрелковое начало обещало и успешное выступление в масс-старте, где партнершей Подручного была Анастасия Меркушина. Украинский дуэт на восьми огневых рубежах допустил всего три промаха, что позволило нашей команде финишировать третьими, и 12-секундное отставание от лидеров превратится в шесть секунд перед гонкой преследования, гандикапы перед которой уменьшаются вдвое.

Пара Лаура Дальмайер - Филипп Наврат стала второй в масс-старте, всего лишь немного уступив прошлогодним победителям этого шоу Дортеи Вирер - Лукасу Хоферу. Но главные призы гонки будут разыграны чуть позже, в гонке преследования.

ФОТО К НОВОСТИ: «Меркушина и Пидручный выиграли бронзу в масстарте Рождественской гонки»
Фото Меркушина и Пидручный выиграли бронзу в масстарте Рождественской гонки
Фото Украина завоевала серебро в биатлонной Рождественской гонке
Фото Пидручный и Меркушина выиграли серебро Рождественской гонки
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  28.12.19, 18:33 На двоих Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный из 40 мишеней не разбили только 3 и проигрывают лидерам лишь 12 секунд
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  28.12.19, 20:56 В воскресенье, 28 декабря, состоялась традиционная Рождественская гонка по биатлону. Ее результаты – в материале Спорт24. На Рождественской гонке по биатлону, или же гонке звезд биатлона World Team Challenge…
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Гордон Гордон  ·  28.12.19, 21:02 Украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина на 25,7 секунды отстали от победителей гонки Марте Олсбю-Ройселанн и Ватле Шостад Кристиансен из Норвегии.Украинская биатлонная команда,…
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