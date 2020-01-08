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УНН УНН · · Обновлено в 17:15
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Местами мокрый снег и гололед: погода на четверг

Местами мокрый снег и гололед: погода на четверг (6 новостей)

«В столице будет идти дождь и мокрый снег»

В ближайшие трое суток в Украине местами ожидается мокрый снег и дождь, а уже к 13 января, когда христиане восточного обряда отмечают Щедрый вечер, - погода преимущественно без осадков. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

По Украине 9 января облачно с прояснениями. В западных, северных, днем и в большинстве центральных областей местами небольшой мокрый снег и дождь, ночью в западной части местами гололед, на остальной территории без осадков. На дорогах, кроме южных и центральных областей, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах 10-15° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла.

10-11 января - облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь, местами с мокрым снегом, 11 января на севере Левобережья умеренные осадки, только в Одесской области, на Закарпатье и в Карпатах без существенных осадков. На дорогах, кроме южных и центральных областей, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, на западе и юге страны до 8°.

А 12-13 января в Украине - без осадков, лишь в восточных, ночью и в северных области 12 января небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 1-7° тепла.

Непогода в Украине оставила без света 600 городов и сел
Непогода в Украине оставила без света 600 городов и сел

Обновлено в 17:01 Отмечается, что на остальной территории без осадков.

Обновлено в 17:15

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ТСН ТСН  ·  08.01.20, 15:20 В столице будет идти дождь и мокрый снег.
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  08.01.20, 15:21 Погода в Украине в четверг, 9 января, будет прохладной, местами с мокрым снегом. Температура днем продержится на отметках от 0 до +2, а ночью опустится до -1 градуса. Погода на 9 января от Укргидрометцентра…
Униан Униан  ·  08.01.20, 16:30 Температура до +3°.
Канал 112 Канал 112  ·  08.01.20, 17:01 В Украине в четверг, 9 января, в западных, северных, днем в большинстве центральных областей местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь, ночью в западной части местами гололедица. Об этом сообщается…
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