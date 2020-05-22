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Местные бюджеты ежегодно теряют до 2 млрд грн из-за неполной уплаты налога на недвижимое имущество

Местные бюджеты ежегодно теряют до 2 млрд грн из-за неполной уплаты налога на недвижимое имущество (6 новостей)

«Местные бюджеты ежегодно недополучают до 2 млрд грн налога на недвижимость из-за отсутствия полной базы объектов налогообложения в Госреестре имущественных…»

В министерстве финансов Украины заявили, что около 40% недвижимого имущества отсутствует в Государственном реестре.

Неуплата налога на недвижимое жилое и нежилое имущество из-за отсутствия полной базы объектов налогообложения в Госреестре прав на недвижимое имущество наносит 2 млрд грн убытков местным бюджетам Украины ежегодно. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба министерства финансов.

В министерстве отметили, что по оценкам экспертов до 40% такого имущества отсутствует в Государственном реестре.

"С целью увеличения поступлений в местные бюджеты налога на недвижимое имущество органы местного самоуправления должны обеспечить полноценную работу по информационному наполнению Государственного реестра прав на недвижимое имущество и переносу архивной информации о правах собственности на недвижимое имущество с бумажных носителей в электронную базу. Это позволит налоговым органам получить соответствующую информацию для начисления соответствующих обязательств", заявили в минфине.

Проведение ук...

ФОТО К НОВОСТИ: «Местные бюджеты ежегодно теряют до 2 млрд грн из-за неполной уплаты налога на недвижимое имущество»
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РБК Украина РБК Украина  ·  22.05.20, 11:15 Неуплата налога на недвижимое жилое и нежилое имущество из-за отсутствия полной базы объектов налогообложения в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество приносит 2 млрд грн убытков…
Канал 112 Канал 112  ·  22.05.20, 12:29 За неполную уплату налога на недвижимое имущество местные бюджеты ежегодно теряют до 2 млрд грн. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.  В министерстве отметили, что неполная уплата налога наблюдается…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  22.05.20, 12:59 Местные бюджеты ежегодно недополучают до 2 млрд грн налога на недвижимость из-за отсутствия полной базы объектов налогообложения в Госреестре имущественных прав на недвижимое имущество, сообщило Министерство…
Finance Finance  ·  22.05.20, 13:00 Неуплата налога на недвижимое жилое и нежилое имущество, из-за отсутствия полной базы объектов налогообложения в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, наносит до 2 млрд грн убытков…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  22.05.20, 13:02 Местные бюджеты ежегодно недополучают до 2 млрд грн налога на недвижимость из-за отсутствия полной базы объектов налогообложения в Госреестре имущественных прав на недвижимое имущество.
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