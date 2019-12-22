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Метели и сильный ветер: синоптик рассказала, какой будет погода в начале недели

Метели и сильный ветер: синоптик рассказала, какой будет погода в начале недели (7 новостей)

«Ветер будет достигать 15-22 метров в секунду»

Погода в Украине в понедельник, 23 декабря, будет прохладной и ветреной. В большинстве областей пройдут дожди, а в Карпатах возможен мокрый снег. Сухо и тепло будет только на юге.

Синоптик Наталья Диденко в своем Фейсбуке пишет, что новая неделя начнется в Украине легким похолоданием.

Начало предновогодней недели отметится в Украине дождями, карпатским мокрым снегом, сильным юго-восточным ветром и почти апрельской температурой воздуха, – отметила она.

Средняя температура воздуха в стране составит +7 +13 градусов. Холоднее будет в западных регионах – до +4 +8 градусов, и в восточных – +5 +9 градусов. Теплая погода будет радовать жителей южных приморских областей. Там столбики термометров покажут весенние +11 +14 градусов.

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В понедельник жителям всех областей будет докучать сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-22 метров в секунду. Дожди пройдут почти во всех областях, кроме юго-восточных. В Карпатах погода ухудшится существеннее – там вероятны мокрый снег и метели.

В Киеве в понедельник температура воздуха составит +10 +12 градусов. Однако жителям столицы также будут досаждать дожди со шквалами ветра.

Прогноз погоды на понедельник, 23 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +8…+10

Львов – +4…+6

Ивано-Франковск – +7…+9

Тернополь – +6…+8

Черновцы– +5…+7

Хмельницкий – +6…+8

Луцк – +5…+7

Ровно – +5…+7

Житомир – +7…+9

Винница – +8…+10

Одесса – +11…+13

Николаев – +11…+13

Херсон – +11…+13

Симферополь – +12…+14

Кропивницкий – +9…+11

Черкассы – +9…+11

Чернигов – +8…+10

Сумы – +8…+10

Полтава – +9…+11

Днепр – +9…+11

Запорожье – +8…+10

Донецк – +6…+8

Луганск – +6…+8

Харьков – +7…+9

Киев – +9…+11

Прогноз погоды на понедельник, 23 декабря, от Укргидрометцентра

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