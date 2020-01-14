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Межбанк закрылся снижением курса доллара

Межбанк закрылся снижением курса доллара (4 новости)

«Официальный курс доллара в Украине снова пересек психологическую отметку - стоимость превысила 24 гривны. Курс американской валюты повышен на 10…»

Курс гривны относительно евро и доллара 14 января на наличном рынке упал на 6-10 копеек.

Доллар во вторник покупали за 23,88 гривны, что на 6 копеек дороже, чем в понедельник, 13 января. Продавали американскую валюту по 24,18 гривны (+4 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро покупали за 26,41 гривны (на 10 копеек дороже по сравнению с понедельником), а продавали по 26,87 гривны (+7 копеек).

По курсу валют от НБУ 14 января доллар подешевел на 4 копейки по сравнению с понедельником. Американская валюта выросла до 23,93 гривны. Евро однако прибавил в цене 3 копейки и стоил 26,62 гривны.

Официальный курс гривны установлен на уровне 24,12 грн/доллар
Официальный курс гривны установлен на уровне 24,12 грн/доллар

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

На наличном рынке в 2019 году доллар стоил дороже всего в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар прыгает то вверх, то вниз.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года.

ФОТО К НОВОСТИ: «Межбанк закрылся снижением курса доллара»
Фото "Доллар нанес удар по гривне": свежий курс от НБУ
Фото Межбанк закрылся снижением курса доллара
Фото НБУ повысил официальный курс евро
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