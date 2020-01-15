Между Трампом и Зеленским возникла какая-то химия - посол Украины (5 новостей) «По мнению посла Украины в США, между Зеленским и Трампом есть какая-то химия»

Посол Украины в США Владимир Ельченко считает, что американский лидер Дональд Трамп имеет высокое мнение о своем украинском коллеге Владимире Зеленском. Об этом дипломат рассказал на брифинге.

"Он сказал мне откровенно, что имеет очень высокое мнение о президенте Зеленском. Он уже говорил с украинским президентом несколько раз и встречался с ним в Нью-Йорке. Чувствуется, что между ними есть какая-то химия. Это вдохновляет", - сказал Ельченко.

Также, по его словам, теплое отношение к Украине чувствуется и в Госдепе, и в Совете нацбезопасности США.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп якобы дал распоряжение заморозить военную помощь Украине через час после июльской беседы с Зеленским.

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Он сказал мне откровенно, что имеет очень высокое мнение о президенте Зеленском. Он уже говорил с украинским президентом несколько раз и встречался с ним в Нью-Йорке, и чувствуется, что между ними есть определенная химия. Это вдохновляет

Обновлено в 18:16 По мнению посла Украины в США, между Зеленским и Трампом есть какая-то химия.

Обновлено в 19:04 "Он (Трамп "ГОРДОН") уже говорил с украинским президентом несколько раз и встречался с ним в Нью-Йорке. Чувствуется, что между ними есть какая-то химия. Это вдохновляет, потому что от личных отношений между главами государств многое зависит", сказал Ельченко.