Международные договора и правописание. Что рассмотрит Кабмин на заседании, после которого Гройсман пообещал уйти

Заявление премьера об отставке связывают с торгами об изменениях избирательного законодательства на досрочных выборах Рады, в которых собрался участвовать Гройсман. Изменения уже анонсированы, а в команде Зеленского надеются, что у главы правительства «успокоится вскипевшая кровь». «Взять лист, взять ручку…» Премьер - министр Владимир Гройсман выразил готовность уйти в отставку после заседания правительства 22 мая. Такое решение глава правительства принял после вступления в должность Президента Владимира Зеленского. Выступая с инаугурационной речью, тот обратился к правительству со словами: «Вы можете взять лист, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах». Как известно, все правительство уходит в отставку в случае увольнения премьер-министра. А Вдадимир Гройсман пообещал уйти. Причем прямо связал это решение с заявлением Зеленского. «Во время своей инаугурационной речи он сказал о том, что правительство должно сложить свои полномочия. Думаю, вы понимаете, что правительство слагает полномочия перед вновь избранной Верховной Радой, а не перед новоизбранным президентом... Но вместе с тем я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства», –подчеркнул Гройсман. Советник президента Зеленского, директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко считает, что глава правительства может пересмотреть свое решение. «Вскипевшая» вчера кровь у Гройсмана сегодня придет в норму, и он вне всяких сомнений продолжит свою работу, в том числе и по направлению МВФ, что немаловажно, учитывая, что миссия в Киеве, а Гройсман не станет портить свой имидж «крепкого и хорошего хозяйственника», - написал он в Facebook. Отметим, что свое решение о немедленной отставке пересмотрел министр обороны Степан Полторак. 20 мая Полторак направил Зеленскому рапорт об отставке с занимаемой должности. А после встречи с президентом Владимиром Зеленским министр заявил, что будет исполнять обязанности главы оборонного ведомства до решения Верховной Рады о его увольнении с должности. «Я буду работать, исполнять свои обязанности, пока Верховная Рада не примет решение. Потому что тогда, когда страна находится в состоянии войны, это очень опасно - оставлять Вооруженные силы без координации системы управления, без руководства», - пояснил министр обороны. В случае с премьер-министром отставка может поставить под сомнение сотрудничество Украины с МВФ. Олег Устенко отмечает, что меморандум о сотрудничестве в рамках текущей программы был подписан уже ушедшим Президентом Порошенко, действующим премьером Гройсманом, действующим министром финансов Маркаровой и главой НБУ Смолием. «Вариантов не так много. Первый - пытаться договориться в рамках текущей программы с внесением соответствующих правок в план сотрудничества. Второй – ждать формирования нового правительства и уже после выборов открывать новую программу. Третий «лирический» вариант – обеспечение стабильности за счет резкого притока инвестиций работает в гораздо более длительной перспективе, и для его осуществления прямо сейчас нет времени», - рассудил эксперт. Олег Устенко считает, что в краткосрочной перспективе Украина сможет удержать макрофинансовую стабильность без очередного транша МВФ, однако в долгосрочной перспективе стране необходимо продолжать сотрудничество с МВФ. «Он очевидно зн