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Международный трибунал ООН признал, что имеет право рассматривать дело о захвате в плен Россией украинских моряков

Международный трибунал ООН признал, что имеет право рассматривать дело о захвате в плен Россией украинских моряков (3 новости)

«Решение о наличии предварительной юрисдикции объявил председатель трибунала»

Трибунал ООН по морскому праву признал свое право рассмотреть спор Украины и РФ по морякам.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  25.05.19, 13:40 Решение о наличии предварительной юрисдикции объявил председатель трибунала.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.05.19, 13:53 Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что спор Украины против России по делу захваченных украинских моряков находится в его юрисдикции.
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