  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Международный трибунал по морскому праву рассмотрит дело пленных украинских моряков, - МИД
Политика
Гордон Гордон ·
· Россия · Военные · Май
Международный трибунал по морскому праву рассмотрит дело пленных украинских моряков, - МИД

Международный трибунал по морскому праву рассмотрит дело пленных украинских моряков, - МИД (5 новостей)

«Международный трибунал по морскому праву 10-11 мая проведет слушания по делу против России из-за увлечения украинских кораблей и моряков у…»

Украина просит Международный морской трибунал обязать Россию освободить 24 украинских военных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Слушания назначили на 10-11 мая, сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.Международный морской трибунал назначил на 10-11 мая рассмотрение дела о захвате Россией трех кораблей Военно-морских сил Украины и 24 украинских моряков. Об этом 23 апреля сообщила в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Президент Международного трибунала по морскому праву определил даты слушаний по делу о применении временных мер к Российской Федерации о нарушении иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и 24-х членов их экипажей. Публичные слушания состоятся 10-11 мая 2019 года", написала она.

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Троих раненых украинцев поместили в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово". Сейчас все моряки находятся в "Лефортово".

Россия вводит спецразрешения на продажу Украине нефти и угля
Россия вводит спецразрешения на продажу Украине нефти и угля

Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ. Украина считает моряков военнопленными и требует отпустить их. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки как военнопленные должны находиться под защитой Женевской конвенции.

17 апреля суд в Москве продлил срок ареста морякам. 21 украинцу срок содержания под стражей продлили до 24 июля, еще троим до 26 июля. В МИД Украины назвали эти решения неправомерными.

Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву по применению временных мер против Российской Федерации с целью немедленного освобождения трех украинских кораблей и 24 членов их экипажей. Об этом стало известно 16 апреля.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  23.04.19, 20:31 Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) проведет слушания о захвате Россией 24 украинских моряков…
Канал 112 Канал 112  ·  23.04.19, 20:43 Международный трибунал по морскому праву 10-11 мая проведет публичные слушания по делу о захвате Россией украинских военных моряков. Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель министра…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.04.19, 20:45 Международный трибунал по морскому праву 10-11 мая проведет слушания по делу против России из-за увлечения украинских кораблей и моряков у Керченского пролива.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.04.19, 20:45 Международный трибунал по морскому праву 10-11 мая проведет слушания по делу против России из-за увлечения украинских кораблей и моряков у Керченского пролива.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Порошенко будет участвовать в выборах в Раду со сформированной через праймериз командой

Порошенко будет участвовать в выборах в Раду со сформированной через…
Столтенберг зовет Зеленского в штаб-квартиру НАТО

Столтенберг зовет Зеленского в штаб-квартиру НАТО
Зеленский заявил Меркель, что заинтересован в &quot;Нормандском формате&quot; - кабмин ФРГ

Зеленский заявил Меркель, что заинтересован в "Нормандском формате" - кабмин…
Международный трибунал по морскому праву рассмотрит дело пленных украинских моряков, - МИД

Международный трибунал по морскому праву рассмотрит дело пленных украинских моряков,…
Туск намерен встретиться с Зеленским в июле

Туск намерен встретиться с Зеленским в июле
В Раде начали сбор подписей за отставку Парубия. Документ

В Раде начали сбор подписей за отставку Парубия. Документ
Кандидат на пост главы Еврокомиссии захотел остановить &quot;Северный поток – 2&quot;

Кандидат на пост главы Еврокомиссии захотел остановить "Северный поток –…
Гонтарева, Филатов и Ложкин не собираются идти на допрос в ГПУ

Гонтарева, Филатов и Ложкин не собираются идти на допрос в…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Выхода не было: озвучена неожиданная версия гибели группы Дятлова

Выхода не было: озвучена неожиданная версия гибели группы Дятлова
Украинский губернатор собрался в отставку, пригрозив агрессору

Украинский губернатор собрался в отставку, пригрозив агрессору
&quot;Все только начинается&quot;: Потап показал, как поменялась его подопечная

"Все только начинается": Потап показал, как поменялась его подопечная
Автомобиль врезался в АЗС

Автомобиль врезался в АЗС
Арсен ВЕНГЕР: «Вижу Виейра менеджером Арсенала»

Арсен ВЕНГЕР: «Вижу Виейра менеджером Арсенала»
Богачук проведет следующий бой 19 мая

Богачук проведет следующий бой 19 мая
СМИ заявили, что Байден в четверг объявит об участии в выборах президента США

СМИ заявили, что Байден в четверг объявит об участии в…
Манафорта доставили в тюрьму строгого режима

Манафорта доставили в тюрьму строгого режима
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.