Международный трибунал по морскому праву рассмотрит дело пленных украинских моряков, - МИД (5 новостей) «Международный трибунал по морскому праву 10-11 мая проведет слушания по делу против России из-за увлечения украинских кораблей и моряков у…»

Украина просит Международный морской трибунал обязать Россию освободить 24 украинских военных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Слушания назначили на 10-11 мая, сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.Международный морской трибунал назначил на 10-11 мая рассмотрение дела о захвате Россией трех кораблей Военно-морских сил Украины и 24 украинских моряков. Об этом 23 апреля сообщила в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Президент Международного трибунала по морскому праву определил даты слушаний по делу о применении временных мер к Российской Федерации о нарушении иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и 24-х членов их экипажей. Публичные слушания состоятся 10-11 мая 2019 года", написала она.

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Троих раненых украинцев поместили в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово". Сейчас все моряки находятся в "Лефортово".

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Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ. Украина считает моряков военнопленными и требует отпустить их. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки как военнопленные должны находиться под защитой Женевской конвенции.

17 апреля суд в Москве продлил срок ареста морякам. 21 украинцу срок содержания под стражей продлили до 24 июля, еще троим до 26 июля. В МИД Украины назвали эти решения неправомерными.

Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву по применению временных мер против Российской Федерации с целью немедленного освобождения трех украинских кораблей и 24 членов их экипажей. Об этом стало известно 16 апреля.