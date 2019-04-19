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"Межигорье" задолжало 13,6 млн грн за электроэнергию. Делом займется полиция

"Межигорье" задолжало 13,6 млн грн за электроэнергию. Делом займется полиция (5 новостей)

«ДТЭК Киевские электросети обратился в полицию из-за незаконного потребления электроэнергии Межигорьем под управлением Агентства по розыску активов»

Национальный парк урочище «Межигорье» задолжал 13,6 млн грн за электроэнергию. ДТЭК Киевские электросети обратился в Вышгородское РОВД Киевской области из-за бездоговорного потребления электроэнергии «Межигорьем», находящимся под управлением Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА), сообщает пресс-служба компании.

«В течение 11 месяцев, которые АРМА является управляющим объекта - агентство так и не заключило договор о поставках и распределении электроэнергии с одной из энергоснабжающих компаний, не имеет договора по распределению электрической энергии. Соответственно, электроэнергия потребляется без договора, что является нарушением закона «О рынке электрической энергии», - говорится в сообщении.

15 апреля ДТЭК Киевские электросети обратился в полицию.

«Это является нарушением закона Украины «О рынке электрической энергии» и Правил розничного рынка электрической энергии» и подпадает под признаки уголовной схемы в соответствии со статьей 188-1 УК «Похищение электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования», - заявили в компании.

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Национальный парк урочище «Межигорье» был передан в управление государственному агентству АРМА 29 мая 2018 года.

ДТЭК Киевские электросети неоднократно обращался к АРМА с предложением заключить договор на распределение электрической энергии, в частности последний раз – 18 января 2019, однако ответа не получила. Поэтому компанией было принято решение ограничить подачу электроэнергии на объект по процедуре предусмотренной законодательством. Для этого в марте компанией было направлено в АРМА официальное обращение по доступу на подстанцию ​​«ПС-110 Прибрежная» для проведения отключения объекта. Однако работники ДТЭК Киевские электросети дважды были не допущены к подстанции третьими лицами в камуфляже, которые представлялись представителями ОО НПУ «Межигорье». Имеют ли эти лица связь с АРМА - компании неизвестно.

При попытке отключения ДТЭК Киевские электросети составил официальные акты о недопуске и самовольном подключении к электросетям от 25.03.2019 и 8.04.2019 и направил их в АРМА. Недопуск оператора системы распределения к объекту для отключения, является грубым нарушением законодательства.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  19.04.19, 09:35 Национальный парк "Межигорье" задолжал 13,6 млн грн за электроэнергию предприятию ДТЭК Киевские электросетей, через что ДТЭК обратилась в Вышгородское РОВД Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.04.19, 10:44 Компания "ДТЭК Киевские электросети" хотела ограничить поставку электроэнергии в резиденцию, но не смогла этого сделать. Электриков не пустили к питающей "Межигорье" подстанции "третьи лица в камуфляже".
Facenews Facenews  ·  19.04.19, 10:45 Национальный парк "Межигорье" задолжал 13,6 млн грн за электроэнергию предприятию ДТЭК "Киевские электросети", из-за чего ДТЭК обратился в Вышгородское РОВД Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба…
Украинская правда Украинская правда  ·  19.04.19, 10:59 ДТЭК "Киевские электросети" обратился в полицию из-за незаконного потребления электроэнергии "Межигорьем" под управлением Агентства по розыску активов.
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