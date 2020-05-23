МИД назвал одним из самых перспективных для Украины рынков - страны мусульманского мира (3 новости) «МИД назвал одним из самых перспективных для Украины рынков страны мусульманского мира»

“Страны мусульманского мира стабильно демонстрируют значительный потенциал для наращивания экспорта украинской аграрной продукции, открывая дополнительные возможности для усиления роли Украины как гаранта мировой продовольственной безопасности. Авторитетное место на этих рынках получила украинская высокотехнологичная продукция с высокой долей добавленной стоимости: товары фармакологического спектра, машины и оборудование для нужд электроэнергетики и нефтегазового сектора, транспортные средства, авиационная и военная техника”, — отметили в МИД.

В частности, сообщается, что в декабре 2019 года катарская компания “QTerminals” ...