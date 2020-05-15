МИД о суррогатных детях: будем решать, отдавать ли биологическим родителям (3 новости) «В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что будут рассматривать каждый случай передачи биологическим родителям за рубежом их детей, рожденных суррогатными…»

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что будут рассматривать каждый случай передачи биологическим родителям за рубежом их детей, рожденных суррогатными матерями на украинской территории. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в комментарии Радио Свобода.

"Мы будем рассматривать каждый такой случай. И в случае, когда мы действительно уверены, что малыш может попасть в хорошую семью, его жизни и здоровью ничего не угрожает, не идет о каких-то криминальных элементах - будут приниматься решения и рекомендоваться другим органам государственной власти поддержать ходатайство", - сказал Енин.

По его мнению, украинское законодательство содержит определенные пробелы в сфере суррогатного материнства, и там, где есть пробелы, там сразу образуется бизнес, в том числе - теневой.

"Евгений Енин добавил, что с целью преодоления той кризисной ситуации, которая проявилась в последние дни, представитель министерства иностранных дел ...