МИД: Освобожден еще один украинец, захваченный пиратами в Гвинейском заливе (4 новости) «Из плена пиратов освобожден украинский гражданин, захваченный в апреле в Гвинейском заливе»

Пираты освободили украинцев – членов экипажа контейнеровоза MSC TALIA F, захваченных 22 марта, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе 7 граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Украинские консулы, компания-судовладелец совместно работали, чтобы их освободить. Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой!» - написал он в Twitter.

22 березня пірати захопили у Гвінейській затоці 7 громадян України, членів екіпажу MSC TALIA F. Українські консули, @UKRinNGA, компанія-судновласник спільно працювали, аби їх звільнити. Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на волі, у безпеці, і скоро відправляться додому!

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2020