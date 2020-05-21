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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 00:05
· ООН · Аннексированный Крым
МИД: Представители Украины не будут участвовать в российской конференции ООН по Крыму

МИД: Представители Украины не будут участвовать в российской конференции ООН по Крыму (10 новостей)

««Украинская сторона не будет принимать участие в этом фарсе», - заявили в МИД»

Украинские представители не будут участвовать в конференции Совбеза ООН по Крыму, которую организует Россия. Об этом в четверг, 21 мая, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в эфире Радио Крим.Реалии.

"Украинская сторона не будет участвовать в этом фарсе. Россия пытается рассказать якобы правду об объективном положении дел на территории полуострова Крым, но несмотря на утверждения российской стороны, продолжает блокировать доступ международных мониторинговых миссий, в том числе управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Для того чтобы показать правду, наверное, нужно дать возможность независимым наблюдателям провести мониторинг и поговорить с людьми, не специально приглашенными российской стороной, а теми, кто действительно видит реальное положение дел на полуострове", - сказала спикер МИД.

В свою очередь глава совета по международно-правовым вопросам при российском "правительстве" Крыма Александр Молохов утверж...

Обновлено в 23:56 Представители Украины не будут участвовать в конференции ООН по Крыму, которую организует Россия.

Обновлено в 00:05 Вместе с тем, глава совета по международно-правовым вопросам при российском правит...

ФОТО К НОВОСТИ: «МИД: Представители Украины не будут участвовать в российской конференции ООН по Крыму»
Фото МИД: Представители Украины не будут участвовать в российской конференции ООН по Крыму
Фото Украина не будет участвовать в российской конференции по Крыму в СБ ООН
Фото Украина не будет принимать участия в российской конференции ООН по Крыму, - МИД
Фото Україна не братиме участь в конференції ООН щодо Криму, яку організовує РФ
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УНН УНН  ·  21.05.20, 21:27 Представители Украины не будут участвовать в конференции Совбеза ООН по Крыму, которую организует Россия. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в эфире…
Телеграф Телеграф  ·  21.05.20, 21:38 Украинские представители не будут участвовать в конференции Совбеза ООН по Крыму, которую организует Россия.
РБК Украина РБК Украина  ·  21.05.20, 21:56 Представители Украины не будут участвовать в конференции с жителями оккупированного Крыма в Совете безопасности ООН. Участие в запланированной на 21 мая видеоконференции намерены брать около 19 из 27…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главком Главком  ·  21.05.20, 22:58 «Украинская сторона не будет принимать участие в этом фарсе», - заявили в МИД
Главком Главком  ·  21.05.20, 22:59 Відеоконференція, яку планує провести російська делегація 21 травня – форма без змісту, заявив український дипломат
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  21.05.20, 23:17 Украина не будет участвовать в конференции с жителями оккупированного Крыма, которую организовала Россия в Совете Безопасности ООН. Предварительно участие в мероприятии 21 мая планируют принять представители…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  21.05.20, 23:56 Представители Украины не будут участвовать в конференции ООН по Крыму, которую организует Россия.
Канал 112 Канал 112  ·  22.05.20, 00:05 Вместе с тем, глава совета по международно-правовым вопросам при российском правит...
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