МИД: Представители Украины не будут участвовать в российской конференции ООН по Крыму (10 новостей) ««Украинская сторона не будет принимать участие в этом фарсе», - заявили в МИД»

Украинские представители не будут участвовать в конференции Совбеза ООН по Крыму, которую организует Россия. Об этом в четверг, 21 мая, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в эфире Радио Крим.Реалии.

"Украинская сторона не будет участвовать в этом фарсе. Россия пытается рассказать якобы правду об объективном положении дел на территории полуострова Крым, но несмотря на утверждения российской стороны, продолжает блокировать доступ международных мониторинговых миссий, в том числе управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Для того чтобы показать правду, наверное, нужно дать возможность независимым наблюдателям провести мониторинг и поговорить с людьми, не специально приглашенными российской стороной, а теми, кто действительно видит реальное положение дел на полуострове", - сказала спикер МИД.

В свою очередь глава совета по международно-правовым вопросам при российском "правительстве" Крыма Александр Молохов утверж...

Обновлено в 23:56 Представители Украины не будут участвовать в конференции ООН по Крыму, которую организует Россия.

Обновлено в 00:05 Вместе с тем, глава совета по международно-правовым вопросам при российском правит...