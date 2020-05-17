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МИД просит мир помочь прекратить репрессии РФ в Крыму и на Донбассе (4 новости) «МИД призывает международное сообщество помочь прекратить репрессии РФ в Крыму и на Донбассе»

Обратить внимание и отреагировать на массовые и системные репрессии, которые проводит Россия на оккупированных украинских территориях, призвало международное сообщество Министерство иностранных дел. Комментарий МИД ко Дню памяти жертв политических репрессий опубликован на сайте ведомства.

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МИД подчеркивает, что в Крыму уже шестой год подряд массово нарушаются права человека, украинского и крымскотатарского национального сообщества: происходят убийства, похищения активистов, фабрикуются судебные процессы, людей незаконно берут под стражу, запугивают, без оснований арестовывают и обыскивают.

Более ста украинских граждан задержаны в оккупированном Крыму и в России по политическим мотивам, большинство из них - крымские татары.

Еще тяжелее, заявили в МИД, ситуация в оккупированных районах Донбасса: расстрелы и убийства украинских пленных и местных патриотов, похищения людей, пытки и унижения стали повседневным явлением.

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Обновлено в 20:17 МИД призывает международное сообщество помочь прекратить репрессии РФ в Крыму и на Донбассе.