МИД России: арест российского танкера должен оспаривать его владелец

Оспаривать решение украинского суда об аресте танкера Neyma должен его владелец. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в эфире российского “Комерсант FM“.

"Для нас самое главное было освободить людей. Наши граждане, моряки уже давно дома. Судно находится в частном владении, поэтому все должна решить судебная инстанция ", - отметил Карасин.

По словам российского дипломата, частный собственник имеет право в судебном порядке обжаловать арест судна.

Карасин отметил, что нужно выяснить, кому принадлежит Neyma.

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Вместе с тем, российское дипломатическое ведомство пообещало следить за ситуацией с танкером.

30 июля Приморский райсуд Одессы наложил арест на российский танкер Neyma.

В этот же день генеральное консульство Российской Федерации в Одессе направило в Министерство иностранных дел Украины ноту с требованием прояснить ситуацию вокруг ареста российского танкера NEYMA.

Данное судно зашло в порт Измаила под флагом РФ 24 июля под именем Nika Spirit, но было идентифицировано международной информационной системой Equasis как танкер Neyma, который блокировал Керченский пролив 25 ноября 2018 года, когда были захвачены катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" и 24 украинских моряка.

25 июля СБУ и военная прокуратура задержали танкер. Его экипаж отпустили домой.