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МИД Украины призвал мир к реакции на репрессии на оккупированных РФ территориях

МИД Украины призвал мир к реакции на репрессии на оккупированных РФ территориях (3 новости)

«Министерство иностранных дел призвало мировое сообщество к реакции на массовые репрессии на оккупированных Россией территориях Украины. Такое заявление было сделано…»

В Министерстве иностранных дел Украины напомнили, что вся правда о преступлениях советского режима против украинцев открылась только в последние десятилетия. Там подчеркнули, что подобная ситуация сейчас происходит на оккупированных Россией территориях – в Крыму и на Донбассе.В День памяти жертв тоталитарной идеологии СССР Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество обратить внимание на массовые репрессии на оккупированных Россией украинских территориях.

"Склонив в скорби головы, мы вспоминаем миллионы селян, намеренно замучанных до смерти голодоморами, украинских патриотов, национальную элиту, писателей, художников, ученых, священников, просто невинных людей, брутально уничтоженных во времена Большого террора, вспоминаем тех, кого бросили в тюрьмы и лагеря ГУЛАГа, депортировали, выслали на поселение. Вся правда о преступлениях советского режима открылась нам с опозданием в несколько десятилетий уже в независимой Украине. Мы начали осознавать масштабы п...

ФОТО К НОВОСТИ: «МИД Украины призвал мир к реакции на репрессии на оккупированных РФ территориях»
Фото МИД призвал мир отреагировать на массовые и системные репрессии на оккупированных Россией украинских территориях
Фото МИД Украины призвал мир к реакции на репрессии на оккупированных РФ территориях
Фото МИД Украины призвало международное сообщество обратить внимание на репрессии, происходящие на оккупированных РФ украинских территориях
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Канал 112 Канал 112  ·  17.05.20, 11:55 Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество обратить особое внимание на массовые и системные репрессии, что уже шестой год подряд происходят на оккупированных Россией украинских…
РБК Украина РБК Украина  ·  17.05.20, 12:42 Министерство иностранных дел призвало мировое сообщество к реакции на массовые репрессии на оккупированных Россией территориях Украины. Такое заявление было сделано ко Дню памяти жертв политических репрессий…
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