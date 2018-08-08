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МИД Украины призвал страны усилить давление на Кремль из-за критического состояния Сенцова (6 новостей) «Об этом сообщила в Twitter спикер МИДА Марьяна Беца, передает Depo . ua . Тревожная информация об ухудшении здоровья О.Сенцова.…»

Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров усилить давление на Россию для освобождения незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, который почти три месяца держит голодовку в знак протеста.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

"Тревожная информация об ухудшении здоровья О.Сенцова. Призываем партнеров усилить давление на РФ для его освобождения", - заявила она.

Тривожна інформація про погіршення здоров'я О.Сенцова. Закликаємо партнерів посилити тиск на РФ для його звільнення pic.twitter.com/qpIaGyzqG1

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— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) August 8, 2018

Обновлено в 18:16 "Тревожная информация об ухудшении здоровья О. Сенцова. Призываем партнеров усилить давление на РФ для его освобождения", – написала Беца.

Обновлено в 21:15