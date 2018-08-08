МИД Украины призвал страны усилить давление на Кремль из-за критического состояния Сенцова

Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров усилить давление на Россию для освобождения незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, который почти три месяца держит голодовку в знак протеста.
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.
"Тревожная информация об ухудшении здоровья О.Сенцова. Призываем партнеров усилить давление на РФ для его освобождения", - заявила она.
Тривожна інформація про погіршення здоров'я О.Сенцова. Закликаємо партнерів посилити тиск на РФ для його звільнення pic.twitter.com/qpIaGyzqG1
— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) August 8, 2018
Обновлено в 18:16 "Тревожная информация об ухудшении здоровья О. Сенцова. Призываем партнеров усилить давление на РФ для его освобождения", – написала Беца.
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Обновлено в 21:15