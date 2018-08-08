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МИД Украины призвал страны усилить давление на Кремль из-за критического состояния Сенцова

МИД Украины призвал страны усилить давление на Кремль из-за критического состояния Сенцова (6 новостей)

«Об этом сообщила в Twitter спикер МИДА Марьяна Беца, передает Depo . ua . Тревожная информация об ухудшении здоровья О.Сенцова.…»

Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров усилить давление на Россию для освобождения незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, который почти три месяца держит голодовку в знак протеста.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

"Тревожная информация об ухудшении здоровья О.Сенцова. Призываем партнеров усилить давление на РФ для его освобождения", - заявила она.

Тривожна інформація про погіршення здоров'я О.Сенцова. Закликаємо партнерів посилити тиск на РФ для його звільнення pic.twitter.com/qpIaGyzqG1

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Глава МИД Латвии: Украина и Грузия должны стать членами НАТО

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) August 8, 2018

Обновлено в 18:16 "Тревожная информация об ухудшении здоровья О. Сенцова. Призываем партнеров усилить давление на РФ для его освобождения", – написала Беца.

Обновлено в 21:15

ФОТО К НОВОСТИ: «МИД Украины призвал страны усилить давление на Кремль из-за критического состояния Сенцова»
Фото МИД Украины призвал страны усилить давление на Кремль из-за критического состояния Сенцова
Фото МИД Украины призвало мир усилить давление на Кремль из-за критического состояния Сенцова
Фото МИД призывает международных партнеров усилить давление на РФ
Фото Информация об ухудшении здоровья Сенцова: МИД Украины призвал партнеров усилить давление на РФ
Фото Украинский МИД призывает международных партнеров усилить давление на Россиию из-за Сенцова
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УРА-Информ УРА-Информ  ·  08.08.18, 21:15 Украина призывает международных партнеров к скорейшему усилению давления на Россию для освобождения Сенцова. Об этом в среду, 8 августа, в своем микроблоке в социальной сети написала спикер МИД Марьяна…
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