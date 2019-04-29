  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. МИД Украины следует рекомендовать гражданам РФ покинуть территорию ОРДЛО, - Грымчак
Политика
Гордон Гордон ·
· Россия · МИД · Область
МИД Украины следует рекомендовать гражданам РФ покинуть территорию ОРДЛО, - Грымчак

МИД Украины следует рекомендовать гражданам РФ покинуть территорию ОРДЛО, - Грымчак (5 новостей)

«Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предлагает сообщать россиянам об опасности пребывания в ОРДЛО»

Министерству иностранных дел Украины нужно сделать официальное заявление относительно опасности пребывания на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей для граждан России, считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.29 апреля заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в комментарии телеканалу "Прямий" заявил, что Министерству иностранных дел Украины следует рекомендовать гражданам Российской Федерации покинуть оккупированные территории Донбасса.

"Понятно, что Украина не может препятствовать получение паспортов гражданами на неконтролируемой территории. Я считаю, что сегодня уже надо делать официальное заявление Министерства иностранных дел Украины, что пребывание граждан РФ на территории отдельных районов Донецкой и Луганской области является опасным для их жизни и здоровья, и рекомендовать всем гражданам РФ покинуть территорию", сказал он, комментируя заявление президента России Владимира Путина о выдаче выдаче российских паспортов для жителей оккупированного Донбасса.

Таким образом Украина сможет предотвратить приход российских войск на территорию ОРДЛО "для защиты граждан РФ", считает Грымчак.

24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение российского гражданства жителями оккупированных боевиками территорий Донбасса.

Трамп считает, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия
Трамп считает, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия

В МИД Украины считают указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что указ о выдаче паспортов свидетельствует о намерении РФ избавиться от Минских соглашений. Он призвал международных партнеров Украины "не допустить худшего сценария" и жестко осудить действия российских властей, а также усилить санкции.

В команде избранного президентом Украины Владимира Зеленского заявили, что решением выдавать паспорта жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по упрощенной процедуре Россия признала свою ответственность как страны-оккупанта.

США и ЕС осудили решение Путина.

27 апреля Путин заявил, что получение российского гражданства могут упростить для всех украинцев.

29 апреля в Ростовской области открылся первый центр для выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

ФОТО К НОВОСТИ: «МИД Украины следует рекомендовать гражданам РФ покинуть территорию ОРДЛО, - Грымчак»
Фото МИД будет рекомендовать россиянам покинуть ОРДЛО
Фото МИД призывают рекомендовать россиянам покинуть ОРДЛО
Фото Грымчак заявил, что МИД Украины должен рекомендовать россиянам покинуть территорию ОРДЛО
Фото МИД Украины следует рекомендовать гражданам РФ покинуть территорию ОРДЛО, - Грымчак
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  29.04.19, 15:20 Министерство иностранных дел Украины (МИД) должно сообщить гражданам Российской Федерации об опасности пребывания на территории ОРДЛО в связи с выдачей российских паспортов. Об этом заявил заместитель…
Телеграф Телеграф  ·  29.04.19, 15:49 Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предлагает сообщать россиянам об опасности пребывания в ОРДЛО.
Газета День Газета День  ·  29.04.19, 16:32 МИД Украины должен сообщить граждан Российской Федерации об опасности пребывания на территории ОРДЛО. Об этом «Прямом» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  29.04.19, 19:27 Министерству иностранных дел Украины следует сделать официальное заявление относительно опасности пребывания на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей для граждан России.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Украина и Чехия подписали меморандум о сотрудничестве между полицейскими

Украина и Чехия подписали меморандум о сотрудничестве между полицейскими
МИД Украины следует рекомендовать гражданам РФ покинуть территорию ОРДЛО, - Грымчак

МИД Украины следует рекомендовать гражданам РФ покинуть территорию ОРДЛО, -…
Путин съязвил по поводу украинского гражданства Саакашвили

Путин съязвил по поводу украинского гражданства Саакашвили
Юнкер не видит разницы между Порошенко и Зеленским

Юнкер не видит разницы между Порошенко и Зеленским
Иран угрожает заблокировать поставки нефти через Персидский залив

Иран угрожает заблокировать поставки нефти через Персидский залив
Макрон и Меркель хотят возобновить переговоры Сербии и Косово

Макрон и Меркель хотят возобновить переговоры Сербии и Косово
Два эсминца ВМС США пересекли Тайваньский пролив

Два эсминца ВМС США пересекли Тайваньский пролив
Бекиров не получает лекарств, есть вероятность &amp;quot;сахарной комы&amp;quot;, - Супрун

Бекиров не получает лекарств, есть вероятность "сахарной комы", - Супрун
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
К Путину на День Победы не приедут лидеры других государств

К Путину на День Победы не приедут лидеры других государств
В Киеве горел приют для кошек

В Киеве горел приют для кошек
Цимбалюк назначен Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене

Цимбалюк назначен Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене
Украина и Чехия будут сотрудничать в расследовании преступлений, связанных с ОПГ

Украина и Чехия будут сотрудничать в расследовании преступлений, связанных с…
В Запорожье на джазовом фестивале произошло ЧП: избили и ограбили парня

В Запорожье на джазовом фестивале произошло ЧП: избили и ограбили…
Слова Почеттино перед матчем Лиги чемпионов Тоттенхэм - Аякс

Слова Почеттино перед матчем Лиги чемпионов Тоттенхэм - Аякс
Группа по охране океана сообщила о подаче иска против аквариума во Франции, где погибли 30 редких акул-молотов

Группа по охране океана сообщила о подаче иска против аквариума…
Минобразования предложило лишать ученой степени за плагиат в диссертации

Минобразования предложило лишать ученой степени за плагиат в диссертации
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.