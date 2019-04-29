МИД Украины следует рекомендовать гражданам РФ покинуть территорию ОРДЛО, - Грымчак (5 новостей) «Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предлагает сообщать россиянам об опасности пребывания в ОРДЛО»

Министерству иностранных дел Украины нужно сделать официальное заявление относительно опасности пребывания на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей для граждан России, считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.29 апреля заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в комментарии телеканалу "Прямий" заявил, что Министерству иностранных дел Украины следует рекомендовать гражданам Российской Федерации покинуть оккупированные территории Донбасса.

"Понятно, что Украина не может препятствовать получение паспортов гражданами на неконтролируемой территории. Я считаю, что сегодня уже надо делать официальное заявление Министерства иностранных дел Украины, что пребывание граждан РФ на территории отдельных районов Донецкой и Луганской области является опасным для их жизни и здоровья, и рекомендовать всем гражданам РФ покинуть территорию", сказал он, комментируя заявление президента России Владимира Путина о выдаче выдаче российских паспортов для жителей оккупированного Донбасса.

Таким образом Украина сможет предотвратить приход российских войск на территорию ОРДЛО "для защиты граждан РФ", считает Грымчак.

24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение российского гражданства жителями оккупированных боевиками территорий Донбасса.

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В МИД Украины считают указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что указ о выдаче паспортов свидетельствует о намерении РФ избавиться от Минских соглашений. Он призвал международных партнеров Украины "не допустить худшего сценария" и жестко осудить действия российских властей, а также усилить санкции.

В команде избранного президентом Украины Владимира Зеленского заявили, что решением выдавать паспорта жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по упрощенной процедуре Россия признала свою ответственность как страны-оккупанта.

США и ЕС осудили решение Путина.

27 апреля Путин заявил, что получение российского гражданства могут упростить для всех украинцев.

29 апреля в Ростовской области открылся первый центр для выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.