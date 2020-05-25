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МИД уточнил, сколько зараженных COVID-19 украинцев за границей

МИД уточнил, сколько зараженных COVID-19 украинцев за границей (3 новости)

«Одужали за кордоном вже 73 українця»

За границей от COVID-19 выздоровели уже 73 украинца, а 147 граждан Украины проходят лечение. Всего в рамках системы "Защита" к заграничным дипломатическим учреждениям обратились 18 938 граждан Украины.

Об говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

В частности, 147 граждан Украины проходят лечение в: Австрия - 3, Беларусь - 3, Ирландия - 1, Италия - 121, Мальта - 1, Молдова - 1, РФ - 3, США - 2, Таиланд - 1, Уругвай - 1, ФРГ - 1, Чехия - 7, Швеция - 2.

Еще 73 гражданина Украины выздоровели в следующих странах: Австрия - 3, Бельгия - 1, Великобритания - 1, Греция - 22, Доминиканская Республика - 4, Египет- 1, Испания - 5, Италия - 2, Молдова - 1, Нигерия - 3 Нидерланды - 1, ОАЭ - 2, Польша - 6, Португалия - 2, Сейшельские острова - 1, Сербия - 1, Таиланд - 1, Уругвай - 1, ФРГ - 5, Швеция - 1, Швейцария - 1, Япония - 4.

ФОТО К НОВОСТИ: «МИД уточнил, сколько зараженных COVID-19 украинцев за границей»
Фото МИД уточнил, сколько зараженных COVID-19 украинцев за границей
Фото МЗС уточнило, скільки українців хворіють на Covid-19 за кордоном
Фото МИД уточнил, сколько украинцев лечатся от COVID-19 за границей
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главком Главком  ·  25.05.20, 08:51 Одужали за кордоном вже 73 українця
Телеграф Телеграф  ·  25.05.20, 08:55 По состоянию на 24 мая за рубежом от коронавируса выздоровели уже 73 украинца, а 147 граждан Украины проходит лечение.
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