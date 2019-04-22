МИД Великобритании поздравил Зеленкого: Теперь вы действительно будете слугой народа (5 новостей) «Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине»

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поздравил шоумена Владимира Зеленского и его команду с успехом на выборах президента Украины и заявил, что в Соединенном Королевстве "с нетерпением" ждут совместной работы.Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поздравил основателя и художественного руководителя студии "Квартал 95", который по данным экзит-поллов и предварительным данным подсчета голосов побеждает на выборах президента Украины.

"Поздравляю Владимира Зеленского и команду с успехом на президентских выборах. Теперь вы действительно будете слугой народа (Зеленский исполнил главную роль в сериале "Слуга народа". "ГОРДОН"). Мы с нетерпением ждем совместной работы, поскольку Великобритания продолжает поддерживать Украину, ее избранный евроатлантический путь, процесс реформ и безопасность", написал Хант в Twitter 21 апреля.

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. На пост главы государства претендуют Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Согласно данным "Национального экзит-полла 2019", который провели Киевский международный институт социологии, Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центр Разумкова, за Зеленского проголосовали 73% респондентов, за Порошенко 25,5%.

По данным обработки Центризбиркомом 20,44% электронных протоколов, за Зеленского проголосовали 73,37% избирателей, за Порошенко 24,29%.

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Порошенко после объявления предварительных данных "Национального экзит-полла" сказал, что в следующем месяце оставит пост главы государства, но не уйдет из политики. Зеленский сообщил, что Порошенко поздравил его с победой.

Зеленского также поздравили посольство США, президент Франции Эммануэль Макрон, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, глава Европейского совета Дональд Туск и еврокомиссар Йоханнес Хан.

"ГОРДОН" ведет текстовую трансляцию основных событий, связанных с процессом голосования и подсчетом голосов.