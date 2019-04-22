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МИД Великобритании поздравил Зеленкого: Теперь вы действительно будете слугой народа

МИД Великобритании поздравил Зеленкого: Теперь вы действительно будете слугой народа (5 новостей)

«Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине»

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поздравил шоумена Владимира Зеленского и его команду с успехом на выборах президента Украины и заявил, что в Соединенном Королевстве "с нетерпением" ждут совместной работы.Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поздравил основателя и художественного руководителя студии "Квартал 95", который по данным экзит-поллов и предварительным данным подсчета голосов побеждает на выборах президента Украины.

"Поздравляю Владимира Зеленского и команду с успехом на президентских выборах. Теперь вы действительно будете слугой народа (Зеленский исполнил главную роль в сериале "Слуга народа". "ГОРДОН"). Мы с нетерпением ждем совместной работы, поскольку Великобритания продолжает поддерживать Украину, ее избранный евроатлантический путь, процесс реформ и безопасность", написал Хант в Twitter 21 апреля.

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. На пост главы государства претендуют Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Согласно данным "Национального экзит-полла 2019", который провели Киевский международный институт социологии, Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центр Разумкова, за Зеленского проголосовали 73% респондентов, за Порошенко 25,5%.

По данным обработки Центризбиркомом 20,44% электронных протоколов, за Зеленского проголосовали 73,37% избирателей, за Порошенко 24,29%.

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Порошенко после объявления предварительных данных "Национального экзит-полла" сказал, что в следующем месяце оставит пост главы государства, но не уйдет из политики. Зеленский сообщил, что Порошенко поздравил его с победой.

Зеленского также поздравили посольство США, президент Франции Эммануэль Макрон, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, глава Европейского совета Дональд Туск и еврокомиссар Йоханнес Хан.

"ГОРДОН" ведет текстовую трансляцию основных событий, связанных с процессом голосования и подсчетом голосов.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  22.04.19, 00:05 Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине.
Канал 112 Канал 112  ·  22.04.19, 00:23 Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине, подчеркнув, что он теперь действительно станет слугой народа. Об этом Хант…
УНН УНН  ·  22.04.19, 00:28 “Поздравляю Владимира Зеленского и команду Зеленского с победой на президентских выборах. Теперь Вы действительно будете Слугой Народа. Ждем наше сотрудничество, ведь Великобритания…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  22.04.19, 02:20 Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине.
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