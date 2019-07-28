МИД выразил протест из-за &quot;циничного&quot; визита Медведева в Крым

МИД выразил протест из-за "циничного" визита Медведева в Крым (6 новостей) «Медведев приехал на парад кораблей в Крым. МИД выражает решительный протест»

Российский премьер Дмитрий Медведев в очередной раз прибыл в Крым. На оккупированный полуостров политик совершил "рабочую поездку".

Как говорится на сайте Кремля, визит Медведева продлится два дня – 28 и 29 июля. В его рамках он уже посетил оккупированный Севастополь, где принял участие в мероприятиях по случаю дня Военно-морского флота России. В частности, политик присутствовал на так называемом параде кораблей.

29 числа Медведев планирует провести совещание о ходе реализации национальных проектов (программ) на территории Крыма и Севастополя. Касаться они будут якобы здравоохранения, образования и культуры. На этом совещании также должны присутствовать заместители председателя правительства России Дмитрий Козак, полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов, министр образования России Ольга Васильева и министр культуры России Владимир Мединский.

Медведев осуществил "рабочую поездку" в Крым

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Кроме того, российский премьер в рамках визита должен встретиться с подконтрольным Кремлю "головой Крыма" Сергеем Аксеновым и так называемым исполняющим обязанности российского губернатора Севастополя Михаилом Развожаевим.

В Министерстве иностранных дел Украины на крымскую поездку Медведева пока не отреагировали.

Последний раз Медведев был в Крыму ровно год назад. В конце июля 2018 года он вместе с так называемым "главой" оккупированного полуострова Сергеем Аксеновым принял участие в концерте, посвященном 1030-летию крещения Руси. Также, как и в этом году, Медведев принял участие в параде ко Дню Военно-морского флота России.

Украинский МИД осудил такой визит российского чиновника. Также внешнеполитическое ведомство выразило решительный протест, поскольку Медведев не согласовал с официальным Киевом свое пребывание на временно оккупированной территории Украины.

Обновлено в 16:41 МИД Украины выразил протест в связи с несогласованным с украинской стороной визитом делегации РФ во главе с премьером страны Дмитрием Медведевым во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и г. Севастополь.

Обновлено в 17:02 Медведев приехал на "парад кораблей" в Крым. МИД выражает решительный протест.