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УНН УНН · · Обновлено в 14:14
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МИД выразил протест на визит Путина в аннексированный Крым

МИД выразил протест на визит Путина в аннексированный Крым (15 новостей)

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Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест из-за очередного несогласованное с украинской стороной посещение оккупированного Крыма президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации В.Путиным временно оккупированных территорий Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в сообщении.

В МИД заявили, что эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения российскими должностными лицами временно оккупированного региона Украины, "является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства".

"Попытки российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие "визиты" как "обычные" внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными. Крым и Севастополь является неотъемлемой частью суверенной территории Украины. Никакие вояжи российских чиновников не способны изменить определенный Конституцией и законами Украины статус этих территорий, а лишь очередной раз демонстрируют пренебрежение Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, а также обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Российская Федерация и Украина", - отметили в министерстве.

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Обновлено в 13:21 «Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации В.Путиным временно оккупированных территорий Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь», - говорится в сообщении.

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ФОТО К НОВОСТИ: «МИД выразил протест на визит Путина в аннексированный Крым»
Фото В МИД Украины выразили протест на визит Путина в оккупированный Крым
Фото В МИД Украины выразили протест на визит Путина в оккупированный Крым
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Главред Главред  ·  11.08.19, 14:14 11 августа, в воскресенье, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек высмеял протест МИД Украины после визита президента России Владимира Путина в Крым. Отметим,...
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