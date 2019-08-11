МИД выразил протест на визит Путина в аннексированный Крым (15 новостей) «Президент РФ принял участие в байк-шоу»

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест из-за очередного несогласованное с украинской стороной посещение оккупированного Крыма президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации В.Путиным временно оккупированных территорий Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в сообщении.

В МИД заявили, что эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения российскими должностными лицами временно оккупированного региона Украины, "является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства".

"Попытки российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие "визиты" как "обычные" внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными. Крым и Севастополь является неотъемлемой частью суверенной территории Украины. Никакие вояжи российских чиновников не способны изменить определенный Конституцией и законами Украины статус этих территорий, а лишь очередной раз демонстрируют пренебрежение Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, а также обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Российская Федерация и Украина", - отметили в министерстве.

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Обновлено в 13:21 «Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации В.Путиным временно оккупированных территорий Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь», - говорится в сообщении.

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