Миграционная служба закрылась на карантин из-за вспышки COVID-19

С 23 сентября прекращен прием граждан в Государственной миграционной службе Украины. Также руководство ограничило доступ к помещению ведомства. Государственная миграционная служба Украины закрылась на карантин из-за вспышки COVID-19 среди сотрудников. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

"С 23 сентября прием граждан прекращен, также руководство решило ограничить доступ к помещению, расположенному на улице Владимирской, 9 в Киеве. В офисе проводится дезинфекция", говорится в сообщении.

По состоянию на 24 сентября в Украине зарегистрировано 188 106 случаев коронавируса, жертвами инфекции стали уже 3757 человек (+52 за последние сутки). Продолжает болеть 100 891 пациент, выздоровело 83 458 человек, в том числе 1788 за последние сутки.

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