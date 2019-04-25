Михаил Горбачев экстренно госпитализирован

Бывший президент Советского Союза попал в больницу и не смог приехать на премьеру документального фильма о себе Бывший президент СССР 88-летний Михаил Горбачев госпитализирован. Об этом заявил сорежиссер картины Встреча с Горбачевым Андре Сингер. Об этом передает ТАСС. Показом картины Вернера Херцога и Сингера завершился 41-й Московский международный кинофестиваль. "Горбачев хотел приехать на показ фильма. Но он находится в больнице, не очень хорошо себя чувствует. Врачи не разрешили ему приехать", – сказал сорежиссер. Ранее в дирекции фестиваля сообщили, что Горбачев должен был сам презентовать картину. Фильм представляет собой интервью бывшего президента СССР. В роли интервьюера выступает Вернер Херцог. Как сообщали "Комментарии", умер последний председатель Верховного Совета СССР.

Обновлено в 23:57 Бывший президент Советского Союза попал в больницу и не смог приехать на премьеру документального фильма о себе Бывший президент СССР 88-летний Михаил Горбачев госпитализирован. Об этом заявил сорежиссер картины Встреча с Горбачевым Андре Сингер. Об этом передает ТАСС. Показом картины…

Обновлено в 00:27 Экс-президент СССР не смог посетить премьеру документальной картины «Знакомьтесь, Горбачев»