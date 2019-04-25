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Михаил Горбачев экстренно госпитализирован

Михаил Горбачев экстренно госпитализирован (7 новостей)

«Экс-президент СССР не смог посетить премьеру документальной картины «Знакомьтесь, Горбачев»»

Бывший президент Советского Союза попал в больницу и не смог приехать на премьеру документального фильма о себе Бывший президент СССР 88-летний Михаил Горбачев госпитализирован. Об этом заявил сорежиссер картины Встреча с Горбачевым Андре Сингер. Об этом передает ТАСС. Показом картины Вернера Херцога и Сингера завершился 41-й Московский международный кинофестиваль. "Горбачев хотел приехать на показ фильма. Но он находится в больнице, не очень хорошо себя чувствует. Врачи не разрешили ему приехать", – сказал сорежиссер. Ранее в дирекции фестиваля сообщили, что Горбачев должен был сам презентовать картину. Фильм представляет собой интервью бывшего президента СССР. В роли интервьюера выступает Вернер Херцог. Как сообщали "Комментарии", умер последний председатель Верховного Совета СССР.

Обновлено в 23:57 Бывший президент Советского Союза попал в больницу и не смог приехать на премьеру документального фильма о себе Бывший президент СССР 88-летний Михаил Горбачев госпитализирован. Об этом заявил сорежиссер картины Встреча с Горбачевым Андре Сингер. Об этом передает ТАСС. Показом картины…

Обновлено в 00:27 Экс-президент СССР не смог посетить премьеру документальной картины «Знакомьтесь, Горбачев»

ФОТО К НОВОСТИ: «Михаил Горбачев экстренно госпитализирован»
Фото Михаил Горбачев попал в больницу
Фото СМИ сообщили о госпитализации последнего советского лидера Михаила Горбачева
Фото Михаил Горбачев экстренно госпитализирован
Фото Михаил Горбачев экстренно госпитализирован
Фото Михаил Горбачев экстренно госпитализирован
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  25.04.19, 22:25 Горбачев хотел приехать на премьеру документальной картины «Знакомьтесь, Горбачев», закрывающей 41-й Московский международный кинофестиваль.
Хвиля Хвиля  ·  25.04.19, 22:29 В Москве госпитализировали бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Об этом 25 апреля сообщил ТАСС сорежиссер... Сообщение В Москве госпитализировали Михаила Горбачева появились сначала на ХВИЛЯ.
Главред Главред  ·  25.04.19, 22:52 Михаил Горбачев / Reuters Последний генсек ЦК КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев был экстренно доставлен в больницу. Соответствующее сообщение опубликовало агентство ТАСС со ссылкой...
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.04.19, 23:08 Бывший президент СССР 88-летний Михаил Горбачев госпитализирован. Об этом заявил сорежиссер картины Встреча с Горбачевым Андре Сингер, передает ТАСС в четверг, 25 апреля.   Показом картины Вернера Херцога…
Голос.UA Голос.UA  ·  25.04.19, 23:46 Бывший президент СССР 88-летний Михаил Горбачев госпитализирован. Об этом заявил сорежиссер картины Встреча с Горбачевым Андре Сингер. Об этом передает ТАСС в четверг, 25 апреля. Показом картины Вернера…
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Факты Факты  ·  26.04.19, 00:27 Экс-президент СССР не смог посетить премьеру документальной картины «Знакомьтесь, Горбачев»
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