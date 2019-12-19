Михаил Горбачев госпитализирован

Бывший президент СССР Михаил Горбачев 19 декабря попал в больницу. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва». «Мое здоровье требует нахождения в больнице», — сказал Горбачев журналистам. В предыдущий раз сообщения о плохом самочувствии последнего советского лидера появлялись в августе. Тогда об этом рассказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, отметив, что Горбачев последние полгода живет в больнице. По словам Венедиктова, у первого и единственного президента СССР «с головой все в порядке», но он очень тяжело ходит из-за накопившихся болезней. При этом в пресс-службе Горбачева удивились подобной информации, отметив, что оснований для сообщений о плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР нет. Горбачев регулярно проходит медицинское обследование: новости об этом появляются как минимум с 2001 года.

Обновлено в 16:20 Бывший президент СССР Михаил Горбачев 19 декабря попал в больницу. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва». «Мое здоровье требует нахождения в больнице», — сказал Горбачев журналистам. В предыдущий раз сообщения о плохом самочувствии последнего советского лидера появлялись в августе.…

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