  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Михаил Горбачев госпитализирован
Общество
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 17:11
· Больница · Здоровье
Михаил Горбачев госпитализирован

Михаил Горбачев госпитализирован (7 новостей)

«Горбачев уже попадал в больницу в этом году»

Бывший президент СССР Михаил Горбачев 19 декабря попал в больницу. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва». «Мое здоровье требует нахождения в больнице», — сказал Горбачев журналистам. В предыдущий раз сообщения о плохом самочувствии последнего советского лидера появлялись в августе. Тогда об этом рассказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, отметив, что Горбачев последние полгода живет в больнице. По словам Венедиктова, у первого и единственного президента СССР «с головой все в порядке», но он очень тяжело ходит из-за накопившихся болезней. При этом в пресс-службе Горбачева удивились подобной информации, отметив, что оснований для сообщений о плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР нет. Горбачев регулярно проходит медицинское обследование: новости об этом появляются как минимум с 2001 года.

Обновлено в 16:20 Бывший президент СССР Михаил Горбачев 19 декабря попал в больницу. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва». «Мое здоровье требует нахождения в больнице», — сказал Горбачев журналистам. В предыдущий раз сообщения о плохом самочувствии последнего советского лидера появлялись в августе.…

Обновлено в 17:11 У Горбачева было много поместий, но к старости он перебрался в Подмосковье

ФОТО К НОВОСТИ: «Михаил Горбачев госпитализирован»
Фото Михаил Горбачев попал в больницу
Фото Михаил Горбачев попал в больницу
Фото Горбачев попал в больницу: где живет экс-генсек СССР и как выглядит сегодня
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  19.12.19, 15:04 Михаил Горбачев занимал пост Генсекретаря ЦК КПСС с 1985 по 1991 год
Униан Униан  ·  19.12.19, 15:38 Горбачев уже попадал в больницу в этом году.
Апостроф Апостроф  ·  19.12.19, 15:55 Первый президент СССР 88-летний Михаил Горбачев попал в больницу.
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  19.12.19, 15:56 Единственный президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу. Об этом политик сам сообщил агентству "Москва". По информации журналистов, Горбачева госпитализировали с воспалением легких. "Мое здоровье…
UAinfo UAinfo  ·  19.12.19, 16:02 Горбачев уже попадал в больницу в этом году.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Обозреватель Обозреватель  ·  19.12.19, 17:11 У Горбачева было много поместий, но к старости он перебрался в Подмосковье
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Во Львове Святой Николай приехал к военным на БТР

Во Львове Святой Николай приехал к военным на БТР
Пластуны передали Зеленскому Вифлеемский огонь. ФОТО

Пластуны передали Зеленскому Вифлеемский огонь. ФОТО
Больше половины украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО

Больше половины украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО
В украинский прокат выходит фильм &quot;Война токов&quot; с Бенедикт Камбербэтч (Видео)

В украинский прокат выходит фильм "Война токов" с Бенедикт Камбербэтч…
Россия отправила на Донбасс очередной &quot;гумконвой&quot;

Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой"
День Николая Чудотворца: что можно и нельзя делать в этот праздник

День Николая Чудотворца: что можно и нельзя делать в этот…
Убийство Шеремета: полиция опубликовала разговоры Антоненко о мине и видео ее изъятия

Убийство Шеремета: полиция опубликовала разговоры Антоненко о мине и видео…
Святой Николай: В ВР 250 детей проголосовали за мир, один ребенок оказался против

Святой Николай: В ВР 250 детей проголосовали за мир, один…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Держала за ноги: в Австралии девушка убила парня секс-игрушкой

Держала за ноги: в Австралии девушка убила парня секс-игрушкой
СМИ узнали о ходе переговоров по газу в Берлине

СМИ узнали о ходе переговоров по газу в Берлине
В Британии откажутся от термина Brexit

В Британии откажутся от термина Brexit
В Киеве до Нового года будет работать почти сто законных елочных ярмарок

В Киеве до Нового года будет работать почти сто законных…
Леся Никитюк показала стройные ножки в дерзком &quot;луке&quot;

Леся Никитюк показала стройные ножки в дерзком "луке"
Ультрафутуристичный кроссовер Chevrolet Menlo поступил в салоны дилеров

Ультрафутуристичный кроссовер Chevrolet Menlo поступил в салоны дилеров
Каким будет новая версия роскошного лимузина Mercedes-Maybach S-Class?

Каким будет новая версия роскошного лимузина Mercedes-Maybach S-Class?
ВИДЕО. Дикий фол спровоцировал жесткий махач в Аргентине

ВИДЕО. Дикий фол спровоцировал жесткий махач в Аргентине
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.