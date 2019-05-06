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Михайличенко категорически отказался возглавить Динамо

Михайличенко категорически отказался возглавить Динамо (4 новости)

«Специалист не хочет занять должность главного тренера киевского клуба»

СМИ сообщают, что в новом сезоне Алексей Михайличенко может возглавить "Динамо". Руководство столичного клуба не удовлетворено ни результатами, ни игрой команды поэтому планирует изменить на тренерском скамье . Контракт нынешнего тренера "Динамо" Александра Хацкевича с киевским клубом действителен только до конца сезона. Пока не было никакой информации о возможном продолжении сотрудничества.

Алексей Михайличенко последние 9 лет сейчас работает спортивным директором "Динамо". Отвечает за трансферную политику киевского клуба. В 2004 году уже был подобный пример, когда того же Михайличенко на посту заменил Йожеф Сабо, который тоже до этого был на административной должности в "Динамо" и отвечал за трансферную политику. То есть, должен был доказать, что приглашении ним игроки действительно имеют нужную квалификацию.Как показал опыт, только в краткосрочной перспективе был успех. Через пол года проблемы стали еще больше.

Информация о возможном назначении Михайличенко выглядит скорее, как возможность отвлечь внимание от последних неудач "Динамо", чтобы дать Александру Хацкевичу спокойно доработать сезон. Вряд ли стоит надеяться, что Алексей Михайличенко в сегодняшних реалиях сможет вывести киевский клуб на новый уровень.

Информация о назначении Михайличенко выглядит скорее возможностью отвлечь внимание от результатов "Динамо"

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Последний раз на клубном уровне Алексей Михайличенко работал еще в 2004 году. После смерти Валерия Лобановского команду доверили одному из помощников Валерия Васильевича. За два полных сезона выиграл два чемпионства и один Кубок Украины. Но в Лиге чемпионов так и не смог выйти из группы два раза. Был отправлен в отставку после домашнего поражения в квалификации Лиги чемпионов от "Трабзонспора". В 2012 году вошел в тренерский штаб Олега Блохина. Некоторое время исполнял обязанности тренера, пока Блохин лечился. Но успешной эту работу назвать никак нельзя. В Лиге чемпионов команда не смогла навязать борьбу "Порту" и "ПСЖ" за выход из группы, а в чемпионате отпустили "Шахтер".

Период самостоятельной работы Михайличенко запомнился большим количеством легионеров. Почти каждый трансферного окна клуб приглашал сразу нескольких иностранцев. Количество игроков в первой команде значительно возросла. Но это никак не влияло на качество игры или результатов. Со временем все это завершилось кризисом.

С молодежной сборной Михайличенко дошел до финала Кубка Европы 2006 года. В 2008 году возглавил национальную сборную Украины, с которой занял второе место в группе опередив хорватов, но проиграл стыковые матчи сборной Греции.

Конечно, футбол не стоит на месте. На клубном уровне самостоятельно Алексей Александрович последний раз работал почти 15 лет назад. На уровне сборных -9 лет. Конечно, за это время многое изменилось. Михайличенко не будет хватать ритма работы тренера как минимум. В свое время уже пригласили Хацкевича, который до этого работал только с молодежными командами и сборной Белоруссии. Опыта работы в топ - клубах, когда нужно побеждать и достигать успеха, точно не хватило.

В качестве главного тренера на клубном уровне Михайличенко работал 15 лет назад

ФОТО К НОВОСТИ: «Михайличенко категорически отказался возглавить Динамо»
Фото Михайличенко категорически отказался возглавить Динамо
Фото Михайличенко-тренер не способен помочь "Динамо"
Фото Михайличенко категорически отказался возглавить Динамо
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Sport.ua Sport.ua  ·  06.05.19, 14:55 Специалист не хочет занять должность главного тренера киевского клуба
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  06.05.19, 15:42 Спортивний директор "Динамо" Олексій Михайличенко отримав пропозицію очолити київський клуб, але відповів відмовою
Телеграф Телеграф  ·  06.05.19, 16:41 56-летний украинский специалист Алексей Михайличенко категорически отказался возглавить "Динамо".
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