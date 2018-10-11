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Михайлюк набрал четыре очка в матче против Голден Стэйт

Михайлюк набрал четыре очка в матче против Голден Стэйт (3 новости)

«Украинец отыграл на площадке почти 15 минут»

Украинец отыграл почти 15 минут, но не показал высокой результативности

ФОТО К НОВОСТИ: «Михайлюк набрал четыре очка в матче против Голден Стэйт»
Фото Михайлюк набрал четыре очка в матче против Голден Стэйт
Фото Михайлюк набрал лишь четыре очка в победном матче против «Голден Стэйт»
Фото НБА: украинец Михайлюк помог Лейкерсу выиграть у Голден Стэйта
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Sport.ua Sport.ua  ·  11.10.18, 08:39 «Лейкерс» одержали победу в предсезонной встрече
Телеграф Телеграф  ·  11.10.18, 11:45 Украинец отыграл на площадке почти 15 минут.
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Михайлюк набрал четыре очка в матче против Голден Стэйт

Михайлюк набрал четыре очка в матче против Голден Стэйт
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