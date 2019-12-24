  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Михайлюк провел результативный матч против Филадельфии в НБА (Видео)
Спорт
Телеканал 24 Телеканал 24 ·
· Игра
Михайлюк провел результативный матч против Филадельфии в НБА (Видео)

Михайлюк провел результативный матч против Филадельфии в НБА (Видео) (5 новостей)

«Все действия украинца в игре против «Филадельфии»»

Команды украинских баскетболистов Алексея Леня и Святослава Михайлюка проиграли очередные матчи в рамках НБА. "Атланта" уступила "Кливленду", а "Детройт" оказался слабее "Филадельфии".

Детройт – Филадельфия 109:125 (23:30, 29:30, 34:34, 23:31)

На протяжении первого отрезка поединка на паркете шла равная борьба. Только во второй 12-минуте "Филадельфия" сумела уйти в отрыв и на большой перерыв ушла с преимуществом +8.

В третьей четверти "Севенти-Сиксерс" сохранили комфортное преимущество, а в последней 12-минутке разгромили соперника. Для "Детройта" это пятое поражение подряд.

"Ливерпуль" впервые в истории выиграл клубный чемпионат мира…

За 32 минуты на паркете украинец Михайлюк набрал 13 очков (4/5 трехочковых), сделал 2 подбора и отдал 4 результативные передачи.

Детройт – Филадельфия видеообзор матча

Кливленд – Атланта 121:118 (42:32, 29:32, 23:30, 27:24)

Восьмое поражение подряд потерпела "Атланта" Леня. На этот раз команду украинского баскетболиста обидел "Кливленд".

Команды провели результативную первую четверть, в которой набрали 74 очка. На большой перерыв "Кавальерс" ушли с преимуществом в 7 очков.

"Атланта" сумела выиграть третью четверть, в которой и выровняла ситуацию на паркете. Решающей была четвертая 12-минутка, в которой хозяева таки дожали соперника.

Лень успел сыграть только 6 минут, не набрав ни одного очка. В его активе 2 подбора, 1 результативная передача, 2 блокшота.

Кливленд – Атланта видеообзор матча

ФОТО К НОВОСТИ: «Михайлюк провел результативный матч против Филадельфии в НБА (Видео)»
Фото Михайлюк провел результативный матч против Филадельфии в НБА (Видео)
Фото Украинец Михайлюк провел очередной результативный матч в НБА
Фото Михайлюк принес 13 очков "Детройту" в матче НБА
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  24.12.19, 08:50 Святослав Михайлюк набрал 13 очков в матче регулярного чемпионата НБА против Филадельфии.
Униан Униан  ·  24.12.19, 10:27 Святослав Михайлюк результативно сыграл в матче против "Филадельфии".
Гордон Гордон  ·  24.12.19, 10:43 Баскетбольный клуб "Детройт", в котором выступает украинец Святослав Михайлюк, проиграл "Филадельфии" в матче регулярного сезона НБА.Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк принес 13 очков…
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  24.12.19, 12:17 Все действия украинца в игре против «Филадельфии»
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
Русин возвращается в Динамо

Русин возвращается в Динамо
&quot;Динамо&quot; сделало официальное заявление о трансфере Миколенко и дебютанте сборной Украины

"Динамо" сделало официальное заявление о трансфере Миколенко и дебютанте сборной…
&quot;Лацио&quot; завоевал Суперкубок Италии, победив &quot;Ювентус&quot;

"Лацио" завоевал Суперкубок Италии, победив "Ювентус"
Ломаченко рассказал, почему Top Rank выгодно его поражение в бою с Лопесом

Ломаченко рассказал, почему Top Rank выгодно его поражение в бою…
Тоттенхэм – Челси. Как Виллиан дубль оформил после карате от голкипера

Тоттенхэм – Челси. Как Виллиан дубль оформил после карате от…
&quot;Манчестер Юнайтед&quot; проиграл аутсайдеру АПЛ, Де Хеа пропустил курьезный гол: видео

"Манчестер Юнайтед" проиграл аутсайдеру АПЛ, Де Хеа пропустил курьезный гол:…
Ювентус - Лацио: онлайн трансляция/Ювентус и Лацио поборются за Суперкубок Италии

Ювентус - Лацио: онлайн трансляция/Ювентус и Лацио поборются за Суперкубок…
Капитан &quot;Шахтера&quot; заявил, что не будет продлевать контракт с донецким клубом

Капитан "Шахтера" заявил, что не будет продлевать контракт с донецким…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На детективов НАБУ завели дело из-за заключения эксперта по делу Писарука-Бахматюка – документ

На детективов НАБУ завели дело из-за заключения эксперта по делу…
В РФ назвали число российских зэков в украинских тюрьмах

В РФ назвали число российских зэков в украинских тюрьмах
Минздрав обновил рекомендации по формированию потребности в лексредствах для регионов

Минздрав обновил рекомендации по формированию потребности в лексредствах для регионов
Правительство предлагает запретить курение электронных сигарет в общественных местах

Правительство предлагает запретить курение электронных сигарет в общественных местах
Посол Украины в Италии спрогнозировал, когда состоится апелляционный суд по делу Маркива

Посол Украины в Италии спрогнозировал, когда состоится апелляционный суд по…
В Испании учительница преподает анатомию просто на собственном теле

В Испании учительница преподает анатомию просто на собственном теле
The Ring назвал лучшего боксера по итогам 2019 года

The Ring назвал лучшего боксера по итогам 2019 года
В Херсонской области 47-летний мужчина склонял к порносъемкам ребенка

В Херсонской области 47-летний мужчина склонял к порносъемкам ребенка
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.