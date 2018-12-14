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Михайлюк сыграл 9 минут с "Лейкерс", но не помог команде победить: видео

Михайлюк сыграл 9 минут с "Лейкерс", но не помог команде победить: видео (3 новости)

«Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА»

Украинский легионер Святослав Михайлюк отыграл 9 минут в матче НБА "Хьюстон" – "Лейкерс".

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Sport.ua Sport.ua  ·  14.12.18, 08:09 Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  14.12.18, 11:05 В очередном матче НБА "Хьюстон" одолел "Лейкерс", за который выступает украинский баскетболист Святослав Михайлюк, со счетом 126:111. Украинец провел на площадке 9 минут. Михайлюк не сумел набрать ни…
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