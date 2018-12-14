Михайлюк сыграл 9 минут с "Лейкерс", но не помог команде победить: видео

Телеканал 24 · 14.12.18, 11:05

В очередном матче НБА "Хьюстон" одолел "Лейкерс", за который выступает украинский баскетболист Святослав Михайлюк, со счетом 126:111. Украинец провел на площадке 9 минут. Михайлюк не сумел набрать ни…