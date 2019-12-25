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"Милевский и Алиев рвут ночной Киев". Экс-игрок Динамо запустил свой YouTube-канал "Миля". Первое видео

"Милевский и Алиев рвут ночной Киев". Экс-игрок Динамо запустил свой YouTube-канал "Миля". Первое видео (4 новости)

«Футболист брестского Динамо Артем Милевский решил покорить YouTube»

Украинский футболист Артем Милевский, выступающий за брестское Динамо (Беларусь), создал собственный канал на YouTube "Миля". Первое видео посвящено коллеге по цеху Александру Алиеву.

"Первый видос на моем канале я записал в родном Киеве с кентом - Санычем Алиевым. Как в старые добрые времена мы прочувствовали атмосферу лучших ночных заведений столицы. Только тут Милевский и Алиев без цензуры! Здесь будет только правда", - сообщил Милевский.

https://www.youtube.com/watch?v=yPu6Kp_vHGQ&feature=emb_logo

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.12.19, 10:40 Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский, который ныне выступает в Беларуси за брестское Динамо создал свой канал на Youtube "Миля". Первое видео на канале посвящено Александру…
Телеграф Телеграф  ·  25.12.19, 13:13 Футболист брестского "Динамо" Артем Милевский решил покорить YouTube.
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