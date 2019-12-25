"Милевский и Алиев рвут ночной Киев". Экс-игрок Динамо запустил свой YouTube-канал "Миля". Первое видео

Украинский футболист Артем Милевский, выступающий за брестское Динамо (Беларусь), создал собственный канал на YouTube "Миля". Первое видео посвящено коллеге по цеху Александру Алиеву.

"Первый видос на моем канале я записал в родном Киеве с кентом - Санычем Алиевым. Как в старые добрые времена мы прочувствовали атмосферу лучших ночных заведений столицы. Только тут Милевский и Алиев без цензуры! Здесь будет только правда", - сообщил Милевский.

https://www.youtube.com/watch?v=yPu6Kp_vHGQ&feature=emb_logo