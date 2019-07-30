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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 11:30
· Донецкий клуб
Милевский: Перешел бы в Шахтер назло Суркису

Милевский: Перешел бы в Шахтер назло Суркису (5 новостей)

«Артем Милевский сообщил, что в 2013 году мог перейти в Шахтер»

Экс-нападающий "Динамо" Артем Милевский сообщил, что в 2013 году мог перейти в "Шахтер". Форварда приглашал в донецкий клуб капитан "горняков" Дарио Срна.

"Мне звонил не Ринат Ахметов, мне звонил Дарио Срна. Я тогда не тренировался даже. Он и говорит: "Давай мы тебя заберем к себе". Я подумал, через пару часов ему перезвонил и отказался", цитирует Милевского "Dynamomania.com" со ссылкой на Youtube-канал "КраСава".

"У меня было столько дерби с "Шахтером". На тот момент я думал, что переходить из "Динамо" в Донецк это позор, и что болельщики будут меня ловить потом. Но если бы я думал, как сейчас думаю, то, наверное, принял бы то предложение".

Милевский отметил, что перешел бы в стан принципиального соперника назло президенту "Динамо" Игорю Суркису, который плохо относился к нападающему.

"Этот разговор был в феврале, а отношение Игоря Михайловича Суркиса до сентября было ко мне ужасным. Если бы я знал, что так будет, даже ему бы назло перешел в "Шахтер"".

Обновлено в 11:19 Артем Милевский в интервью Youtube-программе "Красава" рассказал о звонке Дарио Срны и предложения перейти в "Шахтер" в 2013 году.

Обновлено в 11:30 Форвард заявил, что переход в "Шахтер" - это "позор", но он бы это решение принял

ФОТО К НОВОСТИ: «Милевский: Перешел бы в Шахтер назло Суркису»
Фото Милевский признался, что хотел перейти в "Шахтер"
Фото Милевский мог перейти в Шахтер
Фото "Назло Суркису": Милевский рассказал о своем переходе в "Шахтер"
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Terrikon Terrikon  ·  30.07.19, 08:26 Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский в интервью You-tube каналу «КраСава» рассказал, как мог перейти в «Шахтер»
Телеграф Телеграф  ·  30.07.19, 11:00 Артем Милевский сообщил, что в 2013 году мог перейти в Шахтер.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  30.07.19, 11:19 Экс-нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский мог перейти в донецкий "Шахтер". Артем Милевский в интервью Youtube-программе "Красава" рассказал о звонке Дарио Срны и предложения…
Обозреватель Обозреватель  ·  30.07.19, 11:30 Форвард заявил, что переход в "Шахтер" - это "позор", но он бы это решение принял
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